Michael Cohen hírhedtségét az alapozta meg, hogy Donald Trump ügyvédeként és elintézőjeként dolgozott és ennek keretében ő volt az, aki 130 ezer dollárt fizetett a pornósztár Stormy Daniels hallgatásáért, akivel Trump állítólag megcsalta harmadik, gyermekét nemrégiben megszülő feleségét. A normaszegéstől ritkán visszariadó milliárdos politikus szolgálatában elkövetett bűnökért végül 2018-ban 3 éves börtönbüntetésre ítélték. Az egykori ügyvéd – az ítéletet követően kizárták a helyi kamarából – büntetése hétfőn végéhez ért – írja a CNBC.

Cohen azonban nem a börtönből szabadul, hiszen 2020 májusában – hasonlóan Trump egyik másik elítélt bizalmasához Paul Manaforthoz – a koronavírusra hivatkozva háziőrizetbe szabadulhatott. A médiaszereplései hatására azonban ugyanazon év júliusában vissza kellett térnie a rácsok mögé egy rövid időre, ám végül ítéletét otthonában tölthette le.

Fotó: Atilgan Ozdil / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Cohen felelősségre vonását követően egykori főnöke ellen fordult és könyvet is írt élményeiről Disloyal (Hűtlen) címmel, amiből bestseller lett. A szabadon bocsátását követő közleményében Cohen a megbánás kifejezése mellett arról is beszélt, hogy folytatja az együttműködést a hatóságokkal a Trumpot és cégét a Trump Organizationt érintő nyomozás kapcsán. A volt elnök volt ügyvédének nagy fájdalma egyébként is, hogy büntetése kiszabásakor ezt a bíróság nem vette figyelembe.

Noha az ügyvédi hivatásától eltiltották, valószínűleg szűkölködnie sem kell majd, hiszen várható újabb könyve és a Trump-ellenes megnyilvánulásaiból is jól élhet a jövőben. Trump egykori bizalmasa mindemellett a börtönök reformján is dolgozni fog a jövőben.