Ezen a héten az amerikai Time magazin után a Financial Times is Elon Muskot, a Tesla Inc. vezérigazgatóját választotta az év emberének az elektromos autóipar terén végzett munkájáért. A Teslának, az elektromos autók éllovasának, sikerült a fiatal autóvásárlókat és a hagyományos autógyártókat is arra ösztönöznie, hogy az elektromos járműveket részesítsék előnyben.

A Financial Times szerkesztője, Roula Khalaf elismerően nyilatkozott Musk munkájáról, mellyel bebizonyította, hogy az elektromos autók idővel képesek felváltani a benzines autókat. A szerkesztő forradalminak nevezte Musk munkásságát.

Fotó: JOE RAEDLE / AFP

A Tesla, amelynek piaci kapitalizációja jelenleg több mint 1 milliárd dollár, értékesebb, mint olyan neves autógyártócégek, mint a Ford Motor (F.N) és a General Motors (GM.N) együttvéve.

Sokáig az autóipar bolondnak és csalónak tartott engem és a Teslát

— idézte a lap Muskot.

Úgy vélték, hogy az elektromos autókkal nem lehet hatótávolságot elérni, és senki sem venné meg őket.

Musk uralta a címlapokat 2021-ben: többek közt házigazdája volt a Saturday Night Live című műsornak, a kriptovalutákról és a mémrészvényekről szóló tweetjei hatalmas értékmozgásokat indítottak el, és több mint 66 millió követőt szerzett a Twitteren.