Az omikron vírusváltozat lehet a jövő hónaptól a koronavírus domináns mutációja Európában, megelőzve a delta variánst is — derül ki a Bázeli Egyetem bakteriológiai kutatócsoportja vezetőjének hétfőn kiadott közleményéből.

Richard Neher elmondta, hogy egyelőre kevés az omikron okozta fertőzés a kontinensen, de

ha a variáns terjedése ebben az ütemben folytatódik, az omikron néhány héten belül dominánssá válhat.

Az Egyesült Királyságból és Dániából érkező adatok szerint az omikron okozta fertőzések száma 3-4 naponta a duplájára emelkedik, a terjedés sebessége pedig a háromszorosa az eddig domináns delta variánsnak, mert az oltatlanok mellett az oltottak is megfertőződhetnek.

Nagy-Britanniában ismét visszatértek a home office munkavégzésre az omikron variáns gyors terjedése miatt.Fotó: Anadolu Agency via AFP

A kutató azt is megemlítette, hogy bár az oltás nagyobb védettséget biztosít a delta, mint az omikron ellen, az oltottaknál még mindig kisebb eséllyel alakulnak ki súlyosabb tünetek, akkor is, ha az omikronnal fertőződnek meg.

Neher emellett figyelmeztetett a vakcinák globális elosztásában jelentkező egyenlőtlenségekre, melyeket a lehető leghamarabb kezelni kell. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is számos figyelmeztetést adott ki, hangsúlyozva, hogy míg több országban mind ez idáig az egészségügyi dolgozók beoltása is várat magára, más államokban már az emlékeztető oltásokat is fel lehet venni.