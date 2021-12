Azonnali hatállyal lemondott Lord David Frost, a brit kormány Brexit-ügyi államtitkára.

Frost a brit kormány általános irányvonalával, mindenekelőtt az omikron variáns terjedésének megfékezésére érvénybe léptetett korlátozásokkal indokolta távozását.

Az államtitkár a szombaton felröppent sajtóhírek után vasárnap hajnalban bejelentette, hogy azonnali hatállyal távozik a kormányból. A lemondást bejelentő, Johnsonhoz intézett levélből kiderül, hogy Lord Frost valóban megállapodott nemrégiben a kormányfővel arról, hogy januárban távozik. Frost azonban – alig burkolt bírálattal illetve a miniszterelnököt a megállapodás kiszivárogtatása miatt – szombati keltezésű levelében azt írta:

csalódottan nyugtázta, hogy távozásának terve szombat este nyilvánosságra került, és ezért azonnali hatállyal lemond tisztségéről.

A levél szerint a Brexit – vagyis a brit EU-tagság megszűnésének folyamata – immár biztos révbe ért, és a kormány feladata most a Brexit nyújtotta lehetőségek kiaknázása.

Frost azt írta: meg kell tanulni együtt élni a koronavírussal. Hozzátette: tudja, hogy Boris Johnson is ösztönösen ezen az állásponton van. A volt Brexit-ügyi államtitkár levele szerint a kormányfő bátor döntést hozott júliusban, amikor jelentős ellenállást leküzdve újból megnyitotta az országot.

Sajnos ez a döntés nem bizonyult visszafordíthatatlannak

– áll Frost levelében.

A volt kabinettag ezzel arra utal, hogy Johnson a koronavírus-járvány miatt elrendelt korábbi korlátozások nyári feloldását annak idején visszafordíthatatlannak nevezte. A rendkívül gyorsan terjedő omikron vírusváltozat megfékezésére azonban a brit kormány a minap szigorításokat rendelt el, köztük azt, hogy az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre csak oltási igazolás vagy friss negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni.

Levelében Lord Frost azt írta:

reméli, hogy a brit kormány nem esik kísértésbe, és nem hoz olyan jellegű kényszerítő intézkedéseket, amilyeneket más országokban már bejelentettek.

A Downing Street által vasárnap hajnalban nyilvánosságra hozott válaszlevelében Boris Johnson nem tesz említést ezekről az intézkedésekről, ugyanakkor rendkívül elismerő hangon méltatja a volt államtitkár által a Brexit-tárgyalásokon végzett munkát, és mélységes sajnálkozásának ad kifejezést Frost lemondása miatt.

A kormányfő levele szerint Lord Frost fáradhatatlan kemény munkája, állhatatossága és képzelőereje nélkül lehetetlen lett volna elérni az Európai Unióval kötött, zéró vám- és kvótatartalmú kereskedelmi egyezményt, az első ilyen jellegű kereskedelmi megállapodást, amelyet külső kereskedelmi partnerrel kötöttek.

Egy brit kutatás szerint a koronavírus omikron variánsa valószínűleg kevésbé hatékonyan támadja a tüdőt, mint a korábbi változatok.

A Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease kutatóintézet tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy a vírus tüskefehérjéjének mutációi, amelyek képessé teszik arra, hogy kikerülje a szervezet védekező rendszerét, egyben tüdőbeli szaporodásának és súlyos megbetegítő képességének lehetőségeit is csökkentik.