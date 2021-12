Jaswant Singh Chailnak hívják azt a 19 éves, southamptoni fiatalembert, aki karácsony napján egy számszeríjjal felfegyverkezve tört be a Windsori kastélyba, hogy merényletet kíséreljen meg II. Erzsébet ellen. A férfi egy kötélhágcsót használva mászott át a kastély külső falán szombat reggel, nem sokkal nyolc után, miközben II. Erzsébet épp reggelizett – írta a The Sun. Aznap a kastélyban tartózkodott több családtagja is, köztük fiai, Károly és Edward, valamint a feleségeik. II. Erzsébet királynő idén először töltötte férje nélkül a karácsonyt, miután Fülöp edinburghi herceg áprilisban meghalt.

A támadó nem jutott el a 95 éves uralkodó lakosztályáig, attól mintegy 500 méterre fogták le a kastély őrzésével megbízott rendőrök, miután szokatlan mozgást vettek észre a térfigyelő kamerákon keresztül.

A biztonsági őrök nem hittek a szemüknek

– nyilatkozta egy biztonsági forrás a Daily Mailnek. Az újság a biztonsági eljárások jelentős átértékelésére számít az incidens nyomán. Legutóbb 2003-ban vizsgálták felül a kastély biztonsági rendszerét, miután egy Oszama bin Ladennek öltözött, álszakállt és turbánt viselő férfi betört az épületbe, és megzavarta Vilmos herceg 21-ik születésnapi ünnepségét.

Fotó: Victoria Jones / AFP

A rendőrség szerint a karácsonyi támadót nem terrorista, illetve szélsőséges indíttatás vezérelte; a hatóságok kétségbe vonták a beszámíthatóságát, a mentális egészségre vonatkozó törvény alapján vették őrizetbe. Jelenleg egészségügyi szakemberek megfigyelése alatt áll. Védett területen elkövetett birtokháborítással gyanúsítják, de feltehetően azért is felelnie kell, halálos fegyvernek minősülő nyílpuskával tört be a királyi rezidenciára.

Videón üzent a támadó

A férfi mintegy fél órával azelőtt, hogy átmászott a kastély falán, egy videót tett közzé a Snapchaten, amelyben figyelmeztette a közösségi csatornáját követőket, hogy mire készül.

Sajnálom. Sajnálom, amit tettem és amit tenni fogok. Merényletre készülök Erzsébet, a királyi család feje ellen

– mondta eltorzított hangon a videóban, amelyben egy fekete kapucnis pulóverben, arcát takaró maszkkal jelent meg, kezében azzal a számszeríjjal, amivel elfogták a kastély területén. A fiatalember a Dzsallianvala Bágh-i mészárlásra hivatkozott, azt állítva, hogy az 1919-ben, az indiai Amrisztárban a brit gyarmatosító katonák által megölt 379 tüntető haláláért készül bosszút állni. A videóban többször utalást tett a Star Wars-ra is, magát pedig a "sötét oldal lovagjának" Darth Jones-nak nevezte.