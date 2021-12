Az 51 éves olimpiai bajnok tornászról egy hete derült ki, hogy koronavírus-fertőzés miatt kórházba és lélegeztőtőgépre került. Azonban innen is van esély a gyógyulásra, Bányai Gábor országgyűlési képviselő ennél is rosszabb helyzetből is fel tudott épülni – számolt be róla az Index.

Az 52 éves politikus több mint száz napig feküdt az intenzív osztályon, melyből 85-öt mélyaltatásban, 69 napot pedig lélegeztetőgépen töltött.

Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az akaraterő. Az orvostudomány lehetőségei is behatároltak, a végén a betegen múlik, hogy elmegy vagy marad. Nekem rengeteget segített, hogy a családom sokat látogatott, mindig ott voltak mellettem a szeretteim, amikor csak lehetett. Nem engedték el a kezemet, és én ezt tudat alatt éreztem, ez volt a kulcs

– nyilatkozta a vele történtekről Bányai Gábor. Hozzátette, hogy az agya nem fogta fel, de a lelke érezte a támogatást és a szeretetet, és ez tartotta életben.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A képviselő beszámolt tapasztalatairól is: az elhúzódó betegség alatt teljesen leépült az izomzata, így fél évre volt szüksége, mire újra teljes és önálló életet élhetett.

A 2000-ben Sydney-ben gyűrűn olimpiai bajnoki címet szező Csollányról korábban kiderült, hogy nem oltatta be magát. Az egykori tornász helyzetében a lényegében műtüdőként funkcionáló ECMO-készülék lehet a megoldás. Ez a szerkezet kulcsfontosságú volt Bányai Gábor felépülésében is.