A kazah hatóságok vasárnapi közlése szerint sikerült stabilizálni a helyzetet az országban és az orosz vezetésű Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) őrzi a stratégiai létesítményeket az országban – írja a Reuters.

A biztonsági és titkosszolgálati tisztviselők arról tájékoztatták az ország elnökét, Kaszim-Zsomart Tokajev, hogy a tisztogató akciók azután is folytatódnak, hogy több mint 5 ezer embert letartóztattak a felkelés során. Az ország egészségügyi minisztériuma szerint 164 halálos áldozata van az összecsapásoknak, köztük két gyerek is. Az összecsapások során több középületet is felgyújtottak, amire válaszul Tokajev kiadta a tűzparancsot és behívta az orosz vezetésű KBSZSZ-t.

Az elnöki hivatal közleménye szerint a békefenntartó csapatok számos stratégiai intézményt védelmük alá vettek. A héten Oroszország közölte azt is, hogy az országban található bajkonuri űrkikötő védelmét megerősítették. A tüntetések zavart okoztak a Chevron által üzemeltetett Tengiz olajmező termelésében.

Fotó: Alexandr BOGDANOV / AFP

Az eredetileg az üzemanyagok árának emelése ellen kirobbant tiltakozások később a Tokajev-rezsim elleni tüntetésekké váltak. Mindez csapást mért az ország stabilitásával kapcsolatos elképzelésekre is. Az erőszakhullámot azonban az országot vezető Tokajev nem hagyta veszendőbe menni, így megerősítette hatalmát és eltávolította az országot korábban három évtizedig vezető Nurszultán Nazarbajevet a biztonsági tanács éléről, továbbá letartóztatta a korábbi elnök bizalmasának tartott titkosszolgálati főnököt, Karim Masszimovot is. Egyes jelentések szerint Nazarbajev és családja elmenekült az országból.

Az állami televízióban is nyilvánvalóvá tették, hogy Tokajev a legfőbb vezető az országban.

Az ország legnagyobb városában, Almatiban, ahol az erőszak lángjai a legmagasabbra csaptak, vasárnap úgy tűnt, hogy az élet kezd visszatérni a normális kerékvágásba, jóllehet kevesebb autót lehetett látni az utcákon. A biztonsági erők ellenőrzőpontokat állítottak fel a város körül, míg a belvárosban továbbra is láthatóak az erőszakhullám nyomai. A város főtere, a Köztársaság tér, ahol a felgyújtott polgármesteri hivatal is található, le van zárva a lakosság előtt.

Fotó: Alexandr BOGDANOV / AFP

A Reuters tudósítója két gépfegyverrel megerősített katonai járművet látott a tér felé haladni, ugyanakkor arról számolt be, hogy a legtöbb felgyújtott rendőrautót és civil járművet vasárnapra elszállították. Az internetelérés továbbra is jelentősen korlátozott, csupán az elnök néhány helyi újság oldala elérhető.

Az ország legnagyobb áruházlánca, a Magnum arról számolt be, hogy az Almatiban található 68 üzletéből 15-öt teljesen kifosztottak. Az egyik bevásárlóközpont dolgozói a Reutersnek elmondták, hogy a videófelvételeken láthatóak az ATM-ek elleni támadások és az is, hogy a fosztogatók új ruhákban, akár két-három kabátot is viselve hagyják el az üzleteket.