Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal telefonon az ukrajnai válságról és Kelet-Európába látogat a következő napokban Boris Johnson brit miniszterelnök

– közölte szombaton a londoni miniszterelnöki hivatal.

A Downing Street szóvivője egyelőre nem részletezte, hogy Johnson mely országokat keresi fel a térségben, de úgy fogalmazott: a brit kormányfő egyidejű célja a diplomáciai erőfeszítések felgyorsítása és „az elrettentetés fokozása”, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vérontás Európában.

A miniszterelnöki hivatal illetékese szerint Putyinnal tartandó megbeszélésén Johnson megerősíti azt a londoni álláspontot, hogy Oroszországnak „hátra kell lépnie egyet”, és diplomáciai erőfeszítéseket kell tennie.

Fotó: Shutterstock

Mindeközben Oroszország londoni nagykövetsége közölte, hogy Moszkvába látogat Liz Truss brit külügyminiszter. A Twitteren szombaton megjelent bejelentés szerint Truss két héten belül utazik az orosz fővárosba. A tájékoztatás szerint a látogatás időpontjáról már megállapodás született, de a dátumot az orosz nagykövetség nem ismertette.

A Downing Street szombati beszámolójában szerepel az is, hogy e jelentős brit diplomáciai kezdeményezések előzményeként

Johnson felkérte a brit védelmi és biztonsági szolgálatok vezetőit további európai védelmi-katonai opciók fontolóra vételére,

és a londoni védelmi minisztériumban tartott minapi találkozón a brit hadvezetés számos lehetőséget terjesztett elő „a fokozódó orosz agresszió” veszélyének enyhítésére a térségben. E lehetőségek között szerepel további alakulatok telepítése és a NATO védelmi képességének erősítése. A brit miniszterelnök a hétvégén mérlegeli ezeket a lehetőségeket – fogalmazott a Downing Street szóvivője.

A londoni kormányfői hivatal illetékese szerint Boris Johnson következetesen azt a véleményét hangoztatja a partnerekkel tartott tárgyalásokon, hogy az elrettentés és a diplomácia elegyének sikeres alkalmazása nélkül több ezer emberélet veszhet oda az orosz-ukrán határ mindkét oldalán. A brit miniszterelnök erre a veszélyre már a londoni alsóházban e héten tartott felszólalásában is felhívta a figyelmet.

Fotó: Shutterstock

Az orosz-ukrán válságról tartott tájékoztatójában Johnson úgy fogalmazott:

az ukránok készek felvenni a harcot, folyamatosan egyre nagyobb jártasságra tesznek szert a gerillahadviselésben, és ha Oroszország ezt az utat követi, sok orosz édesanya fia nem fog hazatérni.

Hozzátette ugyanakkor: Vlagyimir Putyinnal tartott legutóbbi megbeszélésén is felidézte, hogy a történelem kritikus pillanataiban Nagy-Britannia és Oroszország mindig egymás mellett állt.

Annak, hogy mindkét ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja, egyetlen oka van: a szovjet katonák által tanúsított hősiesség a fasizmus elleni, Nagy-Britanniával vállvetve megvívott küzdelemben – mondta alsóházi felszólalásában brit miniszterelnök. Hozzátette: hiszi, hogy Oroszország minden félelmére gyógyírt lehet találni, és türelmes, fegyelmezett diplomáciával meg lehet teremteni a kölcsönös biztonságot. A Downing Street szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor a brit külügyminisztérium hétfőn várhatóan bejelenti szankciós keretrendszerének erősítését, annak érdekében, hogy a szankciókkal Oroszország stratégiai és pénzügyi érdekeltségeit is célba lehessen venni. Erre Liz Truss is tett már utalást. A brit külügyminiszter a minap kijelentette: az Ukrajna elleni esetleges orosz katonai akció következményei között olyan összehangolt szankciók is lennének, amelyek az orosz pénzügyi rendszert érintenék.

Putyin pénteken Emmanuel Macronnal tárgyalt telefonon. A francia elnök arra kérte az orosz elnököt, hogy tartsa tiszteletben szomszédjai szuverenitását.