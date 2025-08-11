Nagyon különös sztrájk tört ki a szegedi BYD-gyárnál: felháborodtak a kínai munkások, már el is hagyták az országot – kiderült, mi áll a háttérben

Néhány tucat kínai munkás demonstrált pénteken a szegedi BYD-gyár építkezésénél, de a cég szerint nem volt szó valódi sztrájkról. A vállalat közlése szerint a tiltakozás oka lejárt szerződések és egy elutasított bérezési ajánlat volt – írta a Delmagyar.

Lejárt szerződések és elutasított teljesítményalapú bérezés miatt demonstrált néhány tucat kínai munkás a szegedi BYD-gyárnál / Fotó: Joó István / Facebook

A BYD szerint félrevezető „sztrájkként” emlegetni a múlt pénteki eseményt, amikor körülbelül 35 kínai munkás jelent meg a szegedi autógyár építésének bejáratánál. Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere lapunknak elmondta: a demonstrálók már nem álltak a cég alkalmazásában, mivel munkaszerződésük július 31-én lejárt.

Lejárt szerződések miatt demonstráltak a szegedi BYD-gyárnál

Az érintett dolgozók az építkezés első szakaszában, még havi fix bérrel szerződtek a BYD alvállalkozóján keresztül, később azonban a vállalat minden új munkavállalót teljesítményalapú bérezéssel vett fel – ami az iparágban megszokott gyakorlat. A lejárt szerződésű munkásoknak is ilyen feltételekkel kínálták a hosszabbítást, de ők ezt nem fogadták el, helyette a bejáratnál próbáltak nyomást gyakorolni a cégre.

A PR-menedzser szerint az akció nem akadályozta az építkezést, és nem volt hatással a gyárépítés ütemére. Mint hozzátette, a demonstrálók végül belátták, hogy követeléseiket nem tudják érvényesíteni, és elhagyták az országot.