Putyin és az orosz gazdaság már nyert az alaszkai csúcstalálkozóval

Vlagyimir Putyin és az orosz gazdaság számára győzelmet jelent már önmagában az amerikai és az orosz elnök péntekre tervezett csúcstalálkozója is, és közgazdászok szerint az esetleges megállapodásból hasznot húzhatnak majd a globális pénzpiacok és a fegyvergyártók is.

Az olaj- és gázbevételek visszaesése miatt gyengébb helyzetbe került az orosz gazdaság / Fotó: Anadolu via AFP

Az alaszkai csúcstalálkozó lesz az első alkalom 2007 óta, hogy Putyin az Egyesült Államok területén tárgyal az amerikai elnökkel, ami az ő szempontjából már önmagában nagy eredmény. Ráadásul egyelőre úgy tudni, hogy nem lesz ott Ukrajna és az Európai Unió képviselője, és Donald Trump előfeltételeket sem szabott a megbeszéléshez.

A kiszivárgott tervek szerint körvonalazódik Ukrajna feldarabolása, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen el is utasított.

A csúcstalálkozó ténye nagy sikert jelent közgazdászok szerint az orosz gazdaságnak is, amelyet a legsúlyosabb nemzetközi szankciók és tartósan magas, júniusban 9,4 százalékos infláció sújt.

Putyin viszonylag erős pozícióval rendelkezik a fronton, haladnak előre az orosz csapatok. Gazdasági szempontból viszont gyenge pozícióból kezdi a tárgyalásokat

– vélekedett a CNBC-nek nyilatkozva Richard Portes, a London Business School közgazdasági tanszékének vezetője.

Milyen állapotban van az orosz gazdaság?

Bár Putyin a júniusi szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon azzal dicsekedett, hogy az orosz GDP évente több mint 4 százalékkal, a világátlagot meghaladó ütemben nő, Portes szerint az orosz gazdaság valójában nincsen jó állapotban.

Vlagyimir Putyin 2007 óta először tárgyal majd amerikai elnökkel az Egyesült Államokban / Fotó: AFP

Az olaj- és gázbevételek visszaesése miatt szerinte jelentős a költségvetési hiány; a moszkvai pénzügyminisztérium jelentése szerint viszont az év első hat hónapjában ez a GDP 1,7 százaléka volt.

Ehhez képest az Európai Unióban és az eurózónában az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint az első negyedévben a deficit a GDP 2,9 százaléka volt, az Egyesült Államokban majdnem 7 százalék.

A harctéri sikereknek köszönhetően

Moszkva valószínűleg a szankciók azonnali enyhítését követeli majd a tűzszüneti megállapodás részeként

az ukrán területek megtartása mellett, és jó esélyt lát befektetési együttműködés esélyére is az amerikaiakkal.