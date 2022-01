Roald Dahl katalógusát a Netflix 2021-ben vásárolta meg, miután előtte csak az író 16 legismertebb művéről kötött megállapodást a hagyaték kezelőivel. A streamingszolgáltató, úgy tűnik, szeretné kihasználni a lehetőséget, ezért Wes Anderson készíthet filmet a Henry Sugar csodálatos története című írásból – írja a The Guardian.

Fotó: EKATERINA CHESNOKOVA / AFP

A rendező nem először nyúl Dahl művéhez, a 2009-ben elkészített stop-motion alkotás is a szerző egyik művén alapult. A Henry Sugar csodálatos története először 1977-ben jelent meg, főhőse egy szerencsejátékos, aki meditáció segítségével képes lesz átlátni a kártyákon, majd az így nyert összegekből árvaházak sorát nyitja meg. A címszereplőt Benedict Cumberbatch alakítja majd.

A Netflix emellett Taika Waititi segítségével két sorozaton is dolgozik – A Charlie és a csokigyáron és az Umpa-lumpákon –, továbbá egy animációs széria is készül. A streamingóriás emellett Emma Thompson szereplésével az író Matilda című művét is feldolgozza, Matthew Warchus rendezésében. Timothée Chalamettel pedig készül a Willy Wonka fiatalkorát bemutató alkotás is.