Feszültség az Audinál: a dolgozók csak egy feltétellel járulnak hozzá az amerikai terjeszkedéshez

A Volkswagen csoporthoz tartozó márka a Donald Trump vezette amerikai kormány vámintézkedései miatt mérlegeli a tengerentúli bővítést. Az Audi dolgozói csak akkor támogatnák egy új amerikai gyár építését, ha a vállalat hosszú távú garanciát ad a németországi munkahelyekre és termelésre.
VG
2025.08.12., 16:31

Az Audi németországi dolgozóinak képviselői egyértelművé tették, hogy nem támogatják automatikusan a vállalat amerikai terjeszkedését. Jörg Schlagbauer, az Audi üzemi tanácsának elnöke és az igazgatótanács alelnöke szerint előbb biztosítani kell a hazai munkahelyeket és a termelést, mielőtt egy új gyár épülne az Egyesült Államokban.

Audi logo on a car of the brand
Az Audi dolgozói csak akkor támogatnák egy új amerikai gyár építését, ha a vállalat hosszú távú garanciát ad a németországi munkahelyekre és termelésre / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Volkswagen AG (VW) tulajdonában lévő Audi több lehetőséget is vizsgál egy önálló amerikai gyártóbázis létrehozására. A VW-nek már van egy üzeme az USA-ban, és épül egy új a Scout márka számára. Schlagbauer szerint azonban a kapacitáskihasználtság miatt jelenleg nincs szükség új üzemre a tengerentúlon, hacsak nem politikai okok indokolják. „Ez viszont nem történhet a németországi munkahelyek és termelés rovására” – fogalmazott a Bloombergnek küldött nyilatkozatában.

Vámoktól retteg az Audi

Donald Trump vámintézkedései és az elektromos autók támogatásának visszafogása nehéz helyzetbe hozza a Volkswagen prémiummárkáit. Az Audi és a Porsche nyomás alatt van, hogy amerikai termelést indítson, mivel nincs saját gyáruk az Egyesült Államokban. Közben azonban a kínai kereslet csökkenése és az európai értékesítés lassulása miatt a németországi üzemek alacsony kihasználtsággal működnek, amitől a szakszervezetek tartanak.

Márciusban az Audi megállapodott az üzemi tanáccsal 7500 németországi munkahely leépítéséről 2029-ig önkéntes távozással és korengedményes nyugdíjazással. Cserébe a vállalat 2033-ig garantálta a megmaradó állások biztonságát. A tájékoztatás szerint eddig „nem történt jelentős létszámcsökkentés”.

Audi: folytatódik a vesszőfutás, rontottak az előrejelzésen is

Harmadik éve romlanak a vállalat eredményei. Csak az első fél évben 600 millió eurót bukott az Audi a vámháborún, lecsavarták az előrejelzést is.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
643 cikk

 

 

