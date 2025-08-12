Deviza
OPEC: az olajkartell a kereslet növekedésére számít

Az olajkartell kilátásai az elmúlt években optimistának bizonyultak, ami idén sem változott. Az OPEC a kereslet növekedését várja, az optimizmust főleg a csoport vezetőjének számító Szaúd-Arábia osztja.
2025.08.12, 16:04
Frissítve: 2025.08.12, 16:13

Az Olajexportáló Országok Szervezete (OPEC) 100 ezer hordóval napi 1,4 millió hordóra emelte a 2026-os világpiaci keresletnövekedésre vonatkozó becsléseit. Az OPEC a kereslet bővülését a gazdaság felpörgésével magyarázza.

Az olajkartell a kereslet növekedésére számít
Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy az olajkartell kilátásai az elmúlt években túlságosan optimistának bizonyultak, tavaly például kénytelen volt 32 százalékkal csökkenteni az előrejelzéseket. A Bloomberg szerint az optimizmust főleg a csoport vezetőjének számító Szaúd-Arábia osztja.

A sivatagi királyság és partnerei megállapodtak abban, hogy a jövő hónapban napi 548 ezer hordóval növelik kitermelésüket. Ezzel befejeződik a tagok által 2023-ban végrehajtott 2,2 millió hordós csökkentés visszavonása, és magában foglalja az Egyesült Arab Emírségek által fokozatosan bevezetett extra juttatást is.

A közel-keleti ország piacra szállított mennyisége a múlt hónapban napi 165 ezer hordóval több mint 9,5 millió hordóra nőtt. A változásnak köszönhetően a nyersolaj ára 10 százalékot meghaladóan csökkent az év során.

Bejelentés: új olaj- és gázlelőhelyek lehetnek Magyarországon, megindulnak a kutatások – ezek a helyszínek

Hat új helyszínen kezdődhet meg a kutatás földgáz és kőolaj után – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium. Minden elnyert területre megkötötték a szénhidrogén-koncessziós szerződéseket. Ezzel újabb lépéssel kerül közelebb Magyarország ahhoz, hogy növelje szénhidrogén-termelését.

