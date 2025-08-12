Talán most nagyot kaszál a mesterséges intelligencián a balszerencsés japán jedi

A SoftBank Group részvényei kedden 8 százalékot pattantak arra a fogadásra, hogy a technológiai befektető képes lesz tőkét kovácsolni abból, ha a mesterséges intelligenciára fókuszál. Nemrégiben közel 5 milliárd dollárt tárazott ki az amerikai telekom szektorból Szon Maszajosi, aki néha azt képzeli magáról, hogy ő a japán jedi. A felszabaduló tőkét a mesterséges intelligenciában (MI) fektetik.

Ezúttal nyer a japán jedi? / Fotó: Michael Vi / Shutterstock

Beizzítják a Csillagkaput?

A tokiói székhelyű vállalat a Foxconn Technology Group ohiói elektromosjármű-gyárának meg nem nevezett vevője, s azt tervezi, hogy a létesítményt beépíti az OpenAI-jal és az Oracle-lel közös 500 milliárd dolláros Stargate adatközpontprojektjébe

– értesült a The Japan Times.

Optimizmust kelt, hogy a SoftBank képes lehet arra, hogy felpörgesse az elakadt Csillagkapu-projektet. És profitálhat az amerikai MI-hardver fejlesztésekből.

Részvényei

az ötödik egymást követő napon emelkednek,

és jó úton haladnak afelé, hogy rekordot érjenek el.

Múlt héten a Foxconn zászlóshajója, a Hon Hai Precision Industry bejelentette: beleegyezett, hogy 375 millió dollárért eladja az elektromos járművek üzemét egy Crescent Dune néven emlegetett vevőnek anélkül, hogy azonosítaná a szervezet mögött álló vállalatot.

Néha mellényúl a japán jedi, néha nagyot kaszál

Szon korai befektetője volt a mesterséges intelligenciának. Fél évtized alatt költöttek 140 milliárd dollárt 400 startupra. A piacokon végigsöprő MI-őrület mégis sokáig elkerülte őket.

Legnagyobb baklövésük az Nvidia-befektetés volt.

Jó szemmel, már 2017-ben 4 milliárd dollárt fektettek az MI-fejlesztésekhez ma nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidiába. Ám amikor a kínai verseny hatására 2019-ben beszakadt a kurzus, a Softbank kiszállt a pozícióból nagyjából 100 millió dollár veszteséggel. Így lemaradtak az árfolyam későbbi megtízszereződéséről.

Annál inkább bejött az Arm-pakett,

miután a brit csiptervező árfolyama az idén közel 140 százalékot ralizott. És a Softbanknak 90 százalékos részesedése van. Ennek köszönhető, hogy a Softbank pozícióinak összege jóval felülmúlja a piaci kapitalizációt. Nem véletlen, hogy részvény-visszavásárlásokat követelő aktivista befektetők is üzletet szimatolnak.