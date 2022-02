A technológia fejlődése sajnálatos módon nem csak a békeidei képességeinket növeli meg, de egyre újabb frontokat nyit meg a hadviselés számára is. A világűrt és az infokommunikációs teret követően a legújabb hadszintér a tengerfenék lehet – derül ki a Naval News francia flotta terveit bemutató írásából.

Noha a tengeralattjárók már a második világháború alatt is fontos szerepet játszottak, ám ezek csak párszáz méter mélységig voltak képesek alámerülni. A francia hadügyminiszter, Florence Parly és vezérkari főnök Thierry Burkhard tábornok által hétfőn bemutatott tervek azonban a flotta képességeit a tengerfenékig, akár 6 ezer méteres mélységig kívánják bővíteni.

A Föld felszínének többségét beborító tengereket nemzetközi egyezmények szabályozzák, különös tekintettel az ENSZ tengerjogi szabályaira, melynek értelmében a parttól távolodva csökkennek az államok jogai. Az utóbbi időben azonban egyre több állam próbálkozik ezen szabályok minél inkább kiterjesztett értelmezésével, hogy gazdasági és geopolitikai előnyökhöz jusson ezáltal.

A kommunikációs hálózatok jelentőségét sem szabad alábecsülnünk, sem az annak a lehetőségét megteremtő mélytengeri vezetékek sebezhetőségét. A nem hagyományos, hibrid háborús fenyegetésekkel szemben ezért a francia haderő is megkezdte saját képességeinek kibővítését. Ez kulcsfontosságú lehet a francia haderő manőverezési képességének megőrzése szempontjából, melyet akadályozhat a tengeralatti, vagy akár a tengerfenéki megfigyelés és támadás.

Hasonlóan fontos lehet az ország tengeralatti infrastruktúrájának védelme, legyen szó a már az előbbiekben említett kommunikációs kábelekről vagy éppen a felszín alatt található, áram- gáz- és olajvezetékekről, de persze a francia uralom alatt álló tengerek erőforrásait – legyen szó az élővilágról vagy nyersanyagokról – is szeretnék az ellenőrzésük alatt tudni,

miközben a franciák ezen egységei elrettentő erővel is bírnak az ellenséges erők széles körével szemben.

Mindezt a hétfőn bemutatott elképzelések szerint a jelenleg is meglévő tengeri aknákkal kapcsolatos és egyéb képességek mellett csatasorba állított mélytengeri eszközök – melyek önvezető képességekkel rendelkeznek vagy távolról is irányíthatók és nem igényelnek legénységet – érnék el. Parly kiemelte, hogy a tengerfenék ellenőrzésére képes erők fejlesztése azért is szükséges, mert nem Franciaország az egyetlen, mely hasonló célokat fogalmazott meg, példaként említve Kínát és Nagy-Britanniát. Természetesen a katonai téren vezető szerepet játszó Egyesült Államok és Oroszország is rendelkezik eszközökkel ezen a területen is.

Hozzátette, hogy az új képességek fejlesztésben a minisztérium stratégiája számol a magánszektor innovációival is. A francia hadiipari cégek, melyek részesülhetnek a megbízásokból, többek között magukba foglalhatják az Alseamart, az ECA Groupot, az iXblue-t, a Naval Groupot, az RTSys-t és a Thalest is. Az ECA Group által a francia tengerkutató intézet részére fejlesztett Ulyx nevet viselő mélytengeri önvezérélésű tengeralattjáróból például születhet katonai változat is a fegyveres erők részére.