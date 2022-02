Tumultuózus jeleneteket hozott a szlovák parlament keddi ülése, melynek során a neonáci L'SNS tagjai lelocsolták vízzel az ukrán zászlót és dulakodást követően ki is tépték azt a liberális SaS képviselőinek kezéből. Ukrajna szlovákiai nagykövete most bocsánatkérést is követel az ügyben – írja az Új Szó.

Ugyanakkor a nagykövetség hangsúlyozta, hogy kijevi tárgyalásai során Ivan Korčok szlovák külügyminiszter megerősítette a szlovák álláspontot Ukrajna támogatása kapcsán, amit Marek Kotleba és Andrej Medvecký, a két L'SNS-hez tartozó képviselő sem képes megingatni.

Korčok elmondta, hogy szégyelli magát a szélsőjobboldali képviselők viselkedése miatt, különösen, hogy tettüket a keddi kijevi tárgyalásai alatt követték el.

Az Egyesült Államokkal kötendő védelmi szerződésért folytatott több hetes hisztéria és ijesztgetés az ellenzék és a parlamenti szélsőségesek ámokfutásába torkollott. Már nehéz különbséget tenni a kettő között. Ámokfutást folytatnak, és még a nehéz helyzetben lévő szomszédunk szimbólumai sem szentek többé

– fejezte be mondatait a külügyminiszter, aki biztosította azt is, hogy Szlovákia diplomáciai úton bocsánatot fog kérni.