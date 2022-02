Dél-Koreában árusítanak egy maszkot, amely csak az orrot takarja, és viselhető evés és ivás közben is – számolt be a The Guardian.

A kosk névre keresztelt találmány az orr és a maszk koreai szó kombinációja. A terméket az Atman nevű cég forgalmazza, és

9800 wonba (2500 forint) kerül el egy 10 darabos kiszerelés. A maszk egyébként két darabból áll, a szájat takaró rész eltávolítható az étkezéseknél.

진짜로 나와버린 코스크 pic.twitter.com/p58WrYGFLe — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 29, 2022

Eközben egy másik cég is piacra dobott egy hasonló terméket, amely különböző színekben kapható 2000 wonért (körülbelül 5100 forint). A terméket úgy tervezték, hogy a szájat eltakaró normál maszk alatti rész eltávolítható, ha valaki eszik vagy iszik.

Catherine Bennett professzor, az ausztrál Deakin Egyetem Egészségügyi Transzformációs Intézetének epidemiológiai tanszéke a Nine Newsnak elmondta, hogy

a csak az orrot fedő maszkok „furcsa ötlet”, de „jobb a semminél”.

Dél-Koreában a koronavírus- fertőzöttek száma 22 907-re emelkedett csütörtökön, miután szerdán először haladta meg a 20 ezret az omikron terjedése miatt.