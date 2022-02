Ugyan hétfőn várhatóan tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, hogy eldöntsék az orosz-ukrán háború sorsát, Moszkva időközben egy másik "megoldáson" is dolgozik. A brit Times című lap cikke szerint Vlagyimir Putyin a rettegett zsoldoscsapat, a Wagner-csoport brutális embereit küldte Ukrajnába egyetlen céllal: vadásszák le Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt.

A lap szerint Kijevben jelenleg is

több mint 400 állig felfegyverzett orosz zsoldos próbál beszivárogni az ukrán erők közé, hogy minél közelebb jussanak Zelenszkijhez.

A csapatot - amelyet Putyinhoz közel álló oligarchák állítottak fel - néhány hete repítette Kelet-Európába a vezetőség Afrikából.

UFotó: Emilio Morenatti

Arról, hogy Kijevben vannak már a tagjaik, csak szombaton értesült az ukrán vezetés is, emiatt rendelték el a hosszabb kijárási tilalmat és bejelentették: aki megszegi, azt orosz szabotőrnek tekintik. A csoport halállistáján még 23 másik magasrangú ukrán vezető is szerepel, köztük a Klicskó fivérek is.

A Wagner-csoport állítólag Zelenszkijék mobiltelefonjait próbálják bemérni, hogy megtudják, merre tartózkodnak. Egyes hírek szerint a csapatot most leállították, amíg a hétfői tárgyalások zajlanak, de mások szerint éppen ellenkezőleg:

a tárgyalás is csak elterelés, hogy az alatt szépen tovább kutassanak és végül likvidálják Zelenszkijt.

Feltehetően a zsoldosokról tud Washington is, az Egyesült Államok ezért ajánlhatta fel Zelenszkijnek, hogy kimenekítik őt és családját, de az elnök erre nemet mondott.