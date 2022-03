A világ kulturális intézményei egymás után mérlegelik a közös munka folytatását az orosz művészekkel. A The Wall Street Journal írta meg, hogy a múlt hétvégén az austini South by Southwest filmfesztiválon (SXSW) ugyan még bemutatták az orosz No Looking Back című filmet, de az alkotást a március 30-án kezdődő Cleveland Nemzetközi Film Fesztivál programjából már törölték. A film egy fekete humorú vígjáték, ami egy a lánya visszaszerzéséért küzdő anya megpróbáltatásairól szól. Az Ukrajna ellen indított háború miatt számos nyugati intézmény elbizonytalanodott abban, hogy teret engedjenek-e az orosz művészeknek a fórumain.

Ráadásul a döntések nem csak aktív filmeseket, zenészeket és más alkotókat érintenek, hanem az olyan klasszikusokot is, mint Pjort Iljics Csajkovszkij.

A művészet a történelem folyamán mindig hidat jelentett a rivális nemzetek között. A jelenlegi háborús helyzet viszont a kormányzati és vállalati szankciók mellett a művészvilágot is döntés elé állítja, egyelőre viszont eltérők az egyes intézmények álláspontjai. Az viszont egyértelműen látszik, hogy Oroszországban állami szinten lépnek fel azok ellen, akik szót emelnek a háború ellen, így nem várható el az alkotóktól, hogy a konfliktus elleni kiállással próbáljanak megmaradni a nemzetközi porondon.

Egyelőre nincs kimondva, hogy az orosz művészeket a származásuk miatt különböztetnék meg, a clevelandi filmmustra például az oroszországi finanszírozási forrásokra hivatkozva ejtette az orosz műveket a listájáról. Az SXSW-nél pedig kijelentették, hogy több orosz filmet is megtartanak a kínálatukban, hogy ezzel is kiálljanak a világ minden tájáról érkező kreatív hangok mellett. Többségében viszont az látszik, hogy a nyugati intézmények nem kívánnak együttműködni az orosz állam által támogatott művészekkel és sztárokkal. Ennek a trendnek lett az áldozata Valerij Gergijev világhírű karmester is, akinek minden koncertjét lefújták Európában, illetve a Müncheni Filharmonikusoktól is eltávolították, ahol vezető karmester volt.

Fotó: AFP

Az ezekhez hasonló radikálisabb állásfoglalások mellett vannak inkább szimbolikus lépések is. Az illinoisi Peoria Szimfonikus Zenekar például az áprilisra tervezett Russian Wonders című koncert címét Unity With Ukrain-re cserélte, illetve az orosz Sergey Rachmaninov darabja helyett egy Beethoven művet vettek fel a programba.

A walesi Cardiff Philharmonic Orchestra több Csajkovszkij-darabot távolított el a műsorából. A new yorki Metropolitan Operaház eközben megszakította az együttműködést Anna Netrebko szopránnal, miután a művésznő nem foglalt egyértelműen állást Vlagyimir Putyinnal szemben. Netrebko korábban úgy nyilatkozott, hogy ellenzi a háborút, de hozzátette

nem helyes arra kényszeríteni a művészeket vagy közéleti személyiségeket, hogy nyilvánosan hangot adjanak a politikai véleményüknek és elítéljék a hazájukat.