Nagy vihart kavart – és mellesleg az Oscar-gála nézettségét is jelentősen megdobta –, amikor az Oscar-ceremónia egy pontján Will Smith nemes egyszerűséggel pofon vágta Chris Rockot, aki egy tapintatlan poént engedett meg felesége, Jada Pinkett Smith kárára. A komikus nem tudván, hogy Pinkett Smith egy ritka autoimmun betegség – alopecia – miatt vesztette el hajkoronáját, azzal viccelődött, hogy biztos a G. I. Jane – a kilencvenes évek egyik mérsékelten sikeres filmje, amiből tényleg csak annyi maradt meg, hogy Demi Moore kopaszon játszotta a címszereplőt – második részét forgatja. A hétvégi eseményeket követően Rock a bostoni Wilbur színházban, szerdán tartott előadásán beszélt először a nyilvánosság előtt a történtekről – írja a CNN.

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS

A humoristának két előadása is volt egymás után, ám mind a két alkalommal arról beszélt, hogy szövegeit még a hétvége előtt írta meg. Hozzátette azonban, hogy

idővel szeretné műsoraiban is felhasználni a történteket, ám egyelőre még ő sem dolgozta fel azt teljesen.

Később azt is említette, hogy nem beszélt a pofon után egyébként a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat bezsebelő színésszel.

Will Smith utólag szintén bánja hirtelen cselekedetét, amiért azóta bocsánatot is kért, többek között Instagram-oldalán is, ahol arról írt, hogy az erőszak minden formája mérgező és pusztító. A gálát szervező Filmakadémia a díjátadót követően arról beszélt, a színész visszautasította azon kérésüket, hogy a pofon után távozzon a rendezvényről. Ugyanakkor arról is beszéltek, hogy vizsgálatot is indítottak az ügyben, ami a szervezet igazgatótanácsának április 18-i ülésén változhat át büntetéssé – írja a BBC.

Az est egyik műsorvezetője, Wanda Sykes szerint visszataszító és gusztustalan, hogy a pofon után Will Smith átvehette az Oscar-szobrot,

és ez rendkívül rossz üzenetet küld a nézők felé. Hétfőn Whoopi Goldberg, az egyike az Akadémia színész részlegét vezető három kormányzónak, ugyanakkor elmondta, hogy bár lesznek következmények, a díjat nem kell majd Smithnek visszaadnia. A Los Angeles-i rendőrség szerint amennyiben Rock nem tesz feljelentést, úgy Smithnek a hatóságoktól sem kell tartania.