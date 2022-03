Az orosz invázió miatt Ukrajnából menekülők közül Németország állampolgárságtól függetlenül mindenkit befogad – közölte Nancy Faeser német belügyminiszter a Bild am Sonntag című lapban vasárnap közölt interjúban, melyben azt is hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat a menekültek elosztása az Európai Unió tagországai között.

Életeket akarunk menteni, az útlevéltől függetlenül

– fogalmazott a szociáldemokrata (SPD) politikus, kiemelve azt is, hogy a menekültek túlnyomó többsége ukrán állampolgár, vagy ukrajnai tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi, akik ezt a jogállást magukkal hozzák, így mentesülnek a hosszadalmas menekültügyi eljárás alól.

Készül a sürgősségi szállás a menekülteknek Németországban

Fotó: Lino Mirgeler / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Hozzátette, hogy az orosz invázió elől menekülő, ám ukrajnai tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldiek valószínűleg igen kevesen vannak, ők menedékjogot kérhetnek és védelmet kaphatnak az EU-ban. A menekültek elosztása kapcsán hangsúlyozta, hogy erre azért van szükség, hogy elkerülhető legyen egyes országok menekültügyi rendszerének túlterhelése.

A miniszter arra is rámutatott, hogy az első alkalommal fordul elő, hogy az összes uniós ország háborús menekülteket fogad be, különös tekintettel az unió keleti országaira. Éppen ezért ez teljesen más helyzet, mint ami eddig Európában volt. A menekülthullám közös kezeléséről szóló, a tagországok belügyminiszterei által tető alá hozott megállapodást történelmi jelentőségűnek nevezte, és reményét fejezte ki, hogy ez a szolidaritás a közös menekültügyi rendszer felé tett következő lépések során is segíteni fog.

A német határ őrizetéért felelős szövetségi rendőrség szerint az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió kezdete óta 27 491 menekült érkezett a kelet-európai országból Németországba.

Ez a szám az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint meredeken emelkedhet a következő időszakban, és akár a 225 ezret is elérheti.

A szövetségi kormány menekültügyi és társadalmi integrációs kérdésekkel foglalkozó megbízottja Reem Alabali-Radovan szombaton az ARD-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a szövetségi kormány és a menekültek ellátásának gyakorlati ügyeiért felelős tartományi kormányok jól felkészültek az újabb menekülthullámra.

A szociáldemokrata (SPD) politikus – aki államtitkári beosztásban, a kancellári hivatal szervezeti keretében látja el feladatait – elmondta: a szövetségi kormány lehetővé kívánja tenni, hogy minden Ukrajnából Németországba menekülő ember részt vehessen egy integrációs tanfolyamon. Kifejtette, hogy ha egy ember nem tud visszatérni a hazájába, akkor ösztönözni kell az integrációt, a németországi beilleszkedést, ami azt is jelenti, hogy

meg kell nyitni a munkavállalás és a szociális támogatások, juttatások megszerzésének lehetőségét.