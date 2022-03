Romániában már nem hosszabbítják meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt, 2020 májusa óta folyamatosan érvényben lévő veszélyhelyzetet, így jövő szerdától kezdődően véget érnek az erre alapozott járványügyi korlátozások, jelentette be pénteken Klaus Iohannis államfő.

A járványügyi illetékesekkel folytatott tanácskozást követően Iohannis megállapította: a járvány ötödik hullámának végéhez közeledik az ország, ezért eljött az ideje, hogy ezt a jelentős következményekkel járó döntést meghozzák.

Fotó: AFP

Felidézte: a járvány kezdete óta eltelt két év rengeteg áldozatot követelt az egész társadalomtól: hatalmas nyomás nehezedett az egészségügyi rendszerre, be kellett zárni az iskolákat, az emberi kapcsolatok és a gazdaság is megsínylette a zárlatot, 63 ezer román állampolgár pedig elvesztette a küzdelmet a betegséggel, pótolhatatlan űrt hagyva maga után.

Az elnök köszönetet mondott a „frontvonalban küzdő” egészségügyi alkalmazottaknak, az óvintézkedéseket betartó fegyelmezett állampolgároknak és a járvány megfékezésén dolgozó hatóságoknak az eddigi erőfeszítéseikért. Úgy értékelte: a világjárvány értékes tanulságokkal is szolgált, ezek közül a szolidaritás leckéjét nevezte a legfontosabbnak, azt, hogy Románia is segített, amikor tudott és rajta is segítettek európai szövetségesei, amikor komoly bajba került.

Iohannis ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elővigyázatosságra továbbra is szükség van, a védekezést, az immunizálást folytatni kell,

az ezzel kapcsolatos ajánlásokat a következő napokban ismerteti majd az egészségügyi tárca.

Romániában március 8-án éjfélkor ér véget a veszélyhelyzet. Ezt 2020. május 18-án hirdette ki először a román kormány, azóta 30 naponként meghosszabbította. Az államfő által 2020 márciusában elrendelt, két hónapig (2020. május 14-ig) hatályos rendkívüli állapothoz hasonlóan a veszélyhelyzet is arra teremtett jogalapot, hogy a hatóságok a járvány féken tartása érdekében az állampolgárok alapvető szabadságjogait korlátozó intézkedéseket vezessenek be, illetve ezek esetleges megsértését büntessék.

A veszélyhelyzet egyebek mellett lehetővé tette, hogy a kormány vesztegzárat rendeljen el bizonyos térségekben, korlátozza a kijárást és gyülekezést, kötelezővé tegye a maszk viselését nyilvános helyeken, betiltsa a tömegrendezvényeket, korlátozza az üzletek nyitvatartását és korlátozza az országba történő beutazást.

Szerdától valamennyi felsorolt korlátozás – a maszkviselési kötelezettség is – hatályát veszti.

Ha nem hosszabbítják meg a veszélyhelyzetet, a hatóságok legfeljebb ajánlásként javasolhatják egyes óvintézkedések további alkalmazását.