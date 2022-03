Három orosz űrhajós érkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) sárga, kék színeket viselve, amely színek szerepelnek az ukrán zászlón is – írja a The Guardian. Oleg Artemjev, Denisz Matvejev and Szergej Korszakov alkotta hármas az első új expedíció, amely Oroszország Ukrajna ellen intézett invázió óta megérkezett az ISS-re.

Amikor az űrhajósok beszélni tudtak családjukkal a Földön, Artemyevet megkérdezték a viseletükről. Az űrhajós elmondta, hogy minden legénység maga választotta ki az űrruháját.

Ránk került a sor, hogy válasszunk egy színt. Valójában azonban sok sárga anyag halmozódott fel, ezért fel kellett használnunk

– magyarázta. Artemjev, Matvejev és Korszakov pénteken este szállt fel egy Szojuz MSz-21 űrhajóval a kazahsztáni Bajkonurból, és három óra múlva meg is érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra, ahol két másik orosz, négy amerikai és egy német űrhajóshoz csatlakoztak.

Az űrmisszió alapos tesztje lesz az orosz és amerikai űrkapcsolatoknak, amelyek az elmúlt hetekben igencsak befagytak, miután Washington a kivetett szankciókkal Moszkva szerint az orosz űrprogramot is ellehetetleníti. A Roszkozmosz vezetője szerint a kialakult helyzet az űrállomáson tartózkodókra is hatással lehet, megmérgezve a közös munkát, de a NASA szerint az űrhajósok profik, nem befolyásolja az életüket a geopolitika.