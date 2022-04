A rossz időn nem, a mozgósításon már sokkal inkább múlik a vasárnapi választások kimenetele

Hideg, esős, szinte már őszies idő várható vasárnap, az országgyűlési választás napján a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Országszerte 5-7 fok között alakul majd a hőmérséklet, sok helyen csapadékra is számítani lehet. A VG-nek nyilatkozó politikai elemzők szerint ugyanakkor ennek várhatóan nem lesz túl nagy befolyása a részvételi arányokra, bár biztosan lesz, akit elriaszt az eső, a végleges számok sokkal inkább a mozgósításon múlnak.

Kiszelly Zoltán a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója a VG-nek elmondta: sok más tényező mellett, ha nem is túl jelentős mértékben, de az időjárás is befolyásolja majd a részvételi arányokat, amely egyébként véleménye szerint nem is lesz olyan magas, mint több közvélemény-kutatás jelezte. Volt olyan cég, amely 80 százalék körüli részvételi arányt becsült, de Kiszelly Zoltán szerint inkább a 65-70 százalék a reális.

Fotó: Christopher Furlong / Getty Images



Én ennyit várok, ami egyébként szintén magasnak számít. Persze ezt több dolog is befolyásolja, például az időjárás, a mozgósítás és az, hogy történik-e még olyan esemény, amely befolyásolja például a bizonytalanokat

– mondta Kiszelly Zoltán, aki szerint a törzsszavazók egyébként akkor is elmennek szavazni, ha esik, ha fúj, a bizonytalanoknál viszont ezt nem lehet látni előre.

„Sokan lehetnek közülük olyanok, akik – ha otthon maradnak – akkor inkább azért tesznek így, mert nem akarnak egy bizonytalan helyzetbe beleugrani az ellenzéki jelölttel” – összegezte Kiszelly Zoltán, aki szerint minél nagyobb a részvétel, annál jobban kedvez a kormánypártnak, amelynek jóval nagyobb a tábora. Emlékeztetett: a négy évvel ezelőtti választáson, 70 százalékos részvételi aránynál is kétharmadot ért el a kormány. Most pedig a politológus szerint nincs protesthangulat, nem látszik, hogy kormányváltást akarna a többség. A Századvég legfrissebb becslésében egyébként 49 százalékos eredményt jósol a kormány javára, míg az ellenzéknek 44 százalékot.

A magyar országgyűlési választásokon általában 60-70 százalék között alakul a részvételi arány, Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője szerint ebből a sávból pedig ezúttal sem fog nagyon kimozdulni egyik irányba sem.

„Ez a szám attól is függ, hol, melyik régióban lesz jelentősebb mozgósítás. Négy éve például a kisebb falvakban sikerült jobban mozgósítania a kormánypártoknak és most is az várható, hogy amennyiben már reggel magas lesz a részvételi arány, akkor az a Fidesznek kedvezhet, hiszen a kis településeken már korán leszavaznak az emberek” – húzta alá a VG-nek az elemző, aki szerint az időjárás nem képes számottevően befolyásolni egy választást.

Ha rossz az idő, az nem jelenti, hogy az emberek nem mennek el választani. Ha például jó idő lenne, akkor sem biztos, hogy szavazni mennének, inkább kirándulni.A rossz időnek maximum akkor van hatása, ha ismét hosszú sorok állnának a szavazóhelyiségek előtt, akkor az eső valóban elriaszthat néhány embert, de ennek nincs számottevő hatása a végleges részvételi számokra

– tette hozzá Rajnai Gergely, aki szerint 65 százalék alatti részvételi arány egyértelműen a Fidesznek kedvez, afelett viszont már az lesz a kérdés, hogy ki tudott jobban mozgósítani. A részvételre egyébként akár pozitív hatással is lehetne az, hogy ezúttal népszavazást is tartanak, de az elemző szerint ez a téma most nem tud mozgósítani annyi embert, amennyi érdemben növelné a részvételi arányokat.