A MiG-29-et úgy fejlesztették ki, hogy egy könnyű, többcélú vadászgépként megfeleljen a szovjet légierő követelményeinek. A modell kifejlesztése egy válasz volt az amerikai F-16-osokra. Szakértők szerint a lenyűgöző manőverező képességével a MiG-29 feljebb pozíciónálta a Szovjetuniót a harci repülőgépek gyártójának sorába. Ezt a vadászgépet nyugaton Fulcrum néven ismerik. A MiG-29-est jelentős számban gyártották, körülbelül 1600 vadászgépet építettek belőle. Ezek nagy részét (körülbelül 900 darabot) exportáltak. Oroszország után Ukrajna is jelentős MiG-29-es kapacitással bír (hat ezreddel, beleértve a Fulcrum-C-ket is). Továbbá Fehéroroszország, Bulgária, Kuba, Eritrea, Németország, Magyarország, India, Irán, Irak, Kazahsztán, Észak-Korea, Malajzia, Peru, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szíria, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Jugoszlávia is rendelkezik MiG-29-esekkel.