Amikor kiderült, hogy kutyája halálos betegségben szenved, John Mendola úgy döntött, klónoztatni fogja házi kedvencét. Az eljárás a BBC beszámolója szerint meglehetősen költséges, ugyanakkor egyre népszerűbb.

Mendola nyugdíjas New York-i rendőrtiszt. 2006-ban éppen szolgálatban volt egy Long Island-i őrsön, amikor egy kicsi, kócos kóbor kutyát hoztak be. Mendola azt mondta a kollégáinak, ne vigyék menhelyre az állatot, mert ő hazaviszi magával. „Ez volt a legjobb dolog, amit életemben tettem” – mondja az 52 éves férfi.

Fotó: Sebastian Willnow / Getty Images

A Shih Apso fajtájú mentett kutya, akit Mendola a Disney-rajzfilmek hősnői után Princessnek nevezett el, imádta a gyerekeket és a játékot. Tíz évvel az örökbefogadás után, 2016-ban egy állatorvos közölte a gazdával a rossz hírt: Princess rákos. Mendola azonnal felhívta a Viagen Pets & Equine nevű texasi céget, az első és egyetlen amerikai vállalatot, amelyik kutyák és macskák kereskedelmi célú klónozásával foglalkozik.

Mendola azt mondja, egy dél-koreai dokumentumfilmből szerzett tudomást az eljárásról. Az ázsiai országban 2005-ben hozták létre az első klónozott kutyát, és azóta is vezető szerepet töltenek be ezen a területen.

A Viagen szövetmintát vett Princesstől, mielőtt a kutya 2017-ben elhunyt volna. Ebből a genetikai anyagból aztán egy évvel később két klón született egy béranya kutyától. A kölykök genetikailag megegyeztek Princess-szel. Mendola – ismét a Disney-filmekből inspirálódva – a Princess Ariel és Princess Jasmine nevet adta nekik. „A foltjaik, a szőrzetük, minden nagyjából ugyanaz, még a viselkedésük is” – mondta.

Drága, de egyre népszerűbb a kis kedvencek klónozása

A háziállatok klónozása ellentmondásos megítélésű, de egyre népszerűbb eljárás, annak ellenére, hogy továbbra is magasak a költségei. A Viagen azt állítja, 2015-ös megnyitásuk óta több száz háziállatot klónoztak már, és évről évre egyre többen keresik meg őket. A cég 50 000 dollárt (közel 17 millió forintot) kér egy kutya klónozásáért, 30 000 dollárt (valamivel több mint 10 millió forintot) egy macskáért, és 85 000 dollárt (majdnem 29 millió forintot) egy lóért. Ezek az árak a legtöbbünknek nyilvánvalóan megfizethetetlenek, de az elmúlt években több híresség is elárulta, hogy klónoztatta a kutyáját, vagy tervezte ezt. 2018-ban például Barbra Streisand hozta nyilvánosságra, hogy a Viagen segítségével klónozott két kiskutyát egykori házi kedvencéből, Samanthából.

Blake Russell, a Viagen elnöke elmondta, hogy a klónozni kívánt állat genetikai anyaga szinte korlátlan ideig tárolható, mielőtt a klónozásra ténylegesen sor kerülne. Ez a nagyon alacsony fagyasztási hőmérsékletnek, vagyis a kriokonzerválásnak köszönhető. A cég azt is közölte, hogy elkötelezett minden velük kapcsolatba kerülő kutya és macska egészsége és jóléte iránt, és betartja az összes amerikai szabályozást. Ugyanakkor az állatvédő szervezeteknek jelentős kifogásaik vannak az ágazattal kapcsolatban. Például számos tudományos kutatás szerint a klónozott állatok hajlamosabbak a betegségekre.

Más kritikusok arra mutatnak rá, hogy a klónok jelentős számban már születésükkor egészségtelenek. A New York-i Columbia Egyetem egyik 2018-as jelentése szerint az átlagos sikerességi arány mindössze 20 százalék. Ez azt is jelenti, hogy számos béranyára van szükség ahhoz, hogy többször lehessen próbálkozni, ami viszont fájdalmas és megterhelő lehet azoknak a nőstény állatoknak, amelyek petesejtjeit eltávolítják adományozás céljából, és azoknak is, akiket felkészítenek a béranyaságra – mondja Penny Hawkins, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals jótékonysági szervezet állatvédelmi szakértője.

Megszólalásig hasonlít, mégsem olyan, mint az eredeti

Ráadásul – teszi hozzá – a klónozott állat soha nem lesz az eredeti háziállat pontos mása, főként ami a viselkedést illeti.

Egy állatban sokkal több van, mint a DNS-e, és a klónozott állatnak elkerülhetetlenül más élettapasztalatokkal kell rendelkeznie, ami eltérő személyiséget eredményez

– állítja Hawkins.

De a Viagen egyik tisztviselője is úgy nyilatkozott tavaly, hogy

az állat személyiségének 25 százalékát a nevelés vagy a gondozás adja.

Dr. Hawkins ezért inkább az örökbefogadást javasolja, már csak azért is, mert a menhelyeken állatok ezrei várják új gazdáikat.

Elisa Allen, a People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) állatjogi csoport igazgatója szintén azt szeretné, ha az emberek a klónozás helyett az örökbefogadást választanák. Ő is úgy vélekedik, hogy az állatok személyisége, csak rájuk jellemző furcsaságaik úgyis lemásolhatatlanok. „És ha belegondolunk, hogy évente több millió csodálatos, örökbe fogadható kutya és macska sínylődik állatmenhelyeken, vagy pusztul el szörnyű módon, miután elhagyják őket, akkor rájövünk, hogy a klónozás csak tovább növeli a hontalan állatok túlszaporodásával kapcsolatos válságot” – mondja.

Andrew Hessel genetikus ezzel szemben úgy vélekedik, hogy a háziállatok klónozása valójában nagyon kevés etikai aggályt vet fel – már ha felelősségteljesen végzik. Szerinte a klónozás ellenzői által felhozott érvek az emberi klónokkal kapcsolatban is felhozhatók. „Miért kellene saját gyermeket vállalni, amikor annyi örökbefogadható gyermek van?” – teszi fel a kérdést. „A háziállatok is családtagokká válnak” – vélekedik.

Visszatérve Long Islandre, Ariel és Jasmine egészséges és boldog, mondja Mendola, aki Princess halála után örökbe fogadott egy másik mentett kutyát is, Bebe-t. Bebe idén váratlanul elpusztult, de Mendola már felkészült – a kutya genetikai anyagának egy részét elraktározta a lehetséges jövőbeli klónozáshoz.