Videókapcsolaton keresztül nagyjából egy órán keresztül tárgyalt Joe Biden amerikai elnök és az indiai miniszterelnök Narendra Modi hétfőn – olvasható a Reuters összefoglalójában.

Az amerikai tisztviselők szerint a beszélgetés őszinte és barátságos hangulatú volt. Korábban mind a két vezető kifejezte növekvő aggodalmát az Ukrajnában történő pusztítás – különösen a bucsai vérengzés – kapcsán, és Biden elmondta azt is Modinak, hogy szerinte nem áll India érdekében az orosz eredetű olajimport növelése, ám nem kért konkrét lépéseket az üggyel kapcsolatban.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A két legnagyobb demokrácia között több megbeszélésen is kérte az Egyesült Államok Indiát arra, hogy ítélje el és segítse fokozni a gazdasági nyomást Oroszország ukrajnai inváziójával kapcsolatban. A mostani tárgyalás sajtó számára is nyilvános rövid idejében az indiai politikus megerősítette, hogy aggasztják a Bucsában történt események, amit azonnal el is ítéltek és továbbra is független vizsgálatot követelnek az ügyben.

Modi azt is elmondta Bidennek, hogy az oroszokkal beszélve javasolta, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek közvetlenül kellene tárgyalnia.

India igyekszik megtalálni az egyensúlyt a nyugat és a Oroszország között, ám a csendes-óceáni négyes szövetség – mely Indián és az Egyesült Államokon kívül Japánt és Ausztráliát foglalja magában – egyedüli tagjaként nem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, sőt

az orosz olaj jelentős diszkontját kihasználva az invázió kezdete óta 13 millió hordónyit is vásárolt a nyersanyagból,

míg tavaly az egész év során érkezett 16 millió hordónyi az orosz eredetű energiahordozóból az országba.

A két kormányfő találkozóját a had- és külügyminiszterek tárgyalása követi, míg Biden és Modi május 24-én, a fentebb említett négyes szövetség, a Quad Japánban tartott találkozóján beszélhet egymással legközelebb. Noha az amerikaiak nem kértek konkrét lépéseket Indiától hétfőn, arra felhívták a figyelmet, hogy

Delhi egyébként is fenntartásokkal figyeli Oroszország és Kína közeledését.