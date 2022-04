Kína az eddigi legsúlyosabb Covid-járvánnyal küzd, amióta a vírust több mint két évvel ezelőtt először azonosították Wuhanban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn jelentette be, hogy szoros figyelemmel kísérik a koronavírusos megbetegedések megugrását Kínában, melynek gyors terjedését az omikron variáns fertőzőképesebb BA.2 altípusának tulajdonítják – számolt be a CNBC.

Az országban vasárnap 1184 új, tüneteket produkáló és 26 411 tünetmentes Covid-megbetegedést regisztráltak.

Peking az ország egyes részein ismét karantént rendelt el a járvány megfékezése érdekében, és online oktatást vezettek be a diákok számára, főképp Sanghajban, ahol vasárnap több mint 26 ezer esetet jelentettek.

A város csaknem teljes lakossága karanténban van:

az egész városban az otthonról történő munkavégzést írták elő, valamint a tömegközlekedést is felfüggesztették.

Mindez része Kína zéró-Covid politikájának, ahogy korábban is regionális karanténintézkedéseket vezettek be a járványgócok megfékezésére, és amely hatékonynak bizonyult a járvány első hullámából való kilábalásban 2020 elején.

Dr. Alejandro Cravioto, a WHO immunizációval foglalkozó stratégiai tanácsadó szakértői csoportjának elnöke szerint fontos lenne mérlegelni, hogy az ilyen jellegű lezárások mennyire hatékonyak a járványhullámok megfékezésében, figyelembe véve a BA.2 gyors terjedését, amely – bár enyhébb tüneteket okoz, – fertőzőképesebb, mint az eredeti koronavírustörzs.

Zöldséget szállítanak egy karanténban lévő negyed lakóinak sanghaji Jing'an kerületben 2022. március 29-én.

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A WHO továbbá nem rendelkezik elegendő információval a Kínában beadott Covid-vakcinák hatékonyságával kapcsolatban – tette hozzá Cravioto.

Kína már teszteli saját fejlesztésű mRNS-vakcináját

Az eddig forgalomban lévő kínai Covid-vakcinákat frissítették annak érdekében, hogy hatásosak legyenek az omikron variánssal szemben – közölték a kínai tisztviselők.

A kínai vakcinák jellegükből adódóan az inaktivált típusú oltóanyagok közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy elhalt vagy legyengített vírusokat használnak immunválasz kiváltására. Az előzetes laboratóriumi vizsgálatok szerint a kínai Sinovac Biotech és Sinopharm cégek által kifejlesztett vakcinák azonban kevésbé nyújtanak védelmet az omikronnal szemben a Pfizer és a Moderna mRNS vakcináihoz képest – jelentette a Bloomberg.

A CanSino Biologics kínai vakcinacég azonban már dolgozik egy mRNS-vakcinán, amely már a klinikai fázisban tart, és melynek adatait a WHO is felülvizsgálta.

A vakcinára majd akkor adhatnak ki ajánlásokat, ha a WHO felveszi a terméket a sürgősségi engedélyeztetésre szánt listára.

Április 5-én Kína lakosságának 88,5 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát – derül ki az Our World In Data adataiból.