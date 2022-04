Közzétette a legjobban fizető amerikai gyakornoki programok listáját kedden a Glassdoor – olvasható a Marketwatch írásában. A nyári gyakornoki programok résztvevői azok között vannak, akik sokat profitálhatnak az irodákba való visszatérésen. Azonban nyilvánvaló, hogy a pénz is fontos szerepet játszik, amikor az ember hasonló tapasztalatot kíván szerezni.

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A Glassdoor listáján a technológiai cégek dominálnak, a felsorolt 25-ből 17 tartozik a szektor cégei közé.

A legjobban a Roblox fizet a diákmunkásoknak, ahol havi 9,667 dollárt is kaphatnak a gyakornokok.

Őket az Uber, a Salesforce, az Amazon és a Meta követi. A listára kerüléshez arra is szükség volt, hogy az amerikai gyakornokok legalább 30 értékelést írjanak a cégről és a fizetésről 2021. február 14. és 2022. február 13. között. Ez alatt az idő alatt 88 ezer fizetésről szóló bejegyzés született.

Az amerikai munkaerőpiac rendkívül feszes az utóbbi időben, márciusban 431 ezer munkahely jött létre az országban és a munkanélküliség is 3,6 százalékig zuhant. A Glassdoor szerint a technológiai cégek elsősorban szoftvertervezőket és fejlesztőket keresnek, de az adattudomány a pénzügyi elemzés, a felhasználói felületek tervezői is népszerűek a munkáltatók körében. Keresettek a gépi tanulás szakértői is, míg a nem technikai pozíciók közül a termékmenedzserért, a marketingesekért, a diverzitás szakértőkért futnak versenyt a vállalatok.