A munkamegosztás előnyeit már Adam Smith is kifejtette A nemzetek gazdasága című művében, és azóta az emberiség tényleg remekül teljesített a feladatok egyre több részre osztásában vagy épp azok kiszervezésében. A The New Yorker írása szerint vannak, akik gyerekeik nevének kiválasztását is szakemberre bízzák, hogy az tökéletes legyen.

A lap Taylor A. Humphrey-ról közölt egy portrét, aki hivatásos gyereknévadóként dolgozik és ebből nem is él rosszul, hiszen az elmúlt évben több mint száz bébit nevezett el. A döntésképtelen szülőknek ráadásul jó mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, hiszen a szolgáltatás korántsem olcsó: a belépő szint 1500 dollár(több mint félmillió forint), ekkor egy kérdőívet kell a szülőknek kitölteniük, majd a válaszok alapján kézhez kapnak egy listát rajta a javasolt nevekkel. Ennél azonban vannak exkluzívabb, geneológiai kutatást is magában foglaló, régi családi nevektől is mentes ajánlat is, de

10 ezer dollárért (közel 3,5 millió forint) a szülők üzletének márkájához passzoló nevet is talál a szakember.

Fotó: Shutterstock

Humphrey a neveket az igen, nem és talán kategóriákba sorolja, melyek közül a legutóbbiba inkább olyan nevek kerülnek, melyek második keresztnévnek ajánlottak inkább. A 33 éves Humphrey világéletében a nevek megszállottja volt és úgy gondolja, hogy a névadással rengeteget el tudunk mondani magunkról és kulturális értékeinkről. Azonban ő sem talált rá rögtön rendhagyó karrierjére, próbálkozott előtte párközvetítéssel, digitális marketinggel, befektetői kapcsolattartással, rendezvényszervezéssel vagy épp forgatókönyvírással is. Ez utóbbiban különösen a karakterek nevének kitalálását kedvelte. Végül sikerét Instagram oldala hozta meg, melynek tanácsadó videóit 1,7 millióan tekintették meg.

Sokan választják szolgáltatásait harmadik vagy negyedik gyereküknél, hogy a testvérek nevei passzoljanak, de

multikulturális hátterű szülők, akik olyan nevet szeretnének, ami mindegyik kultúrában is használható szintén szokták keresni.

A szakmáját komolyan véve, a filmek záróképsoraitól az utcatáblákon át számos helyen gyűjti a neveket és a trendeket is igyekszik figyelemmel kísérni.