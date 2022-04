Putyin tudósaira fáj Biden foga, Amerikába csábítja őket

Újabb területen nyithat frontot az Egyesült Államok és Oroszország. Joe Biden amerikai elnök kabinetje ugyanis azt tervezi, hogy Amerikába csábítja a vezető orosz tudósokat. Az USA ezzel jelentősen felgyorsítaná a már így is komoly méreteket öltő orosz kivándorlást. Amennyiben sikerrel járnak, az óriási csapás lesz Oroszországnak és évekkel visszavetheti az ország technológiai fejlődését.

Tömegével hagyják el Oroszországot az értelmiségiek Hamarosan hiány lehet kutatókból, orvosokból, bankárokból és egyéb szakemberekből.

Mint azt korábban a VG is megírta: az Ukrajna ellen indított háború miatt már így is több százezer orosz értelmiségi hagyta el hazáját, de a vezető tudósokat eddig még otthon tudta tartani Vlagyimir Putyin. Most viszont Bidenék egy olyan könnyítést vezetnének be, amely értelmében olyan oroszok is kaphatnának amerikai vízumot, akik jelenleg ugyan munkanélküliek, de van doktorijuk vagy mesterdiplomájuk tudományos, technológiai, mérnöki, vagy matematikai területen – tudta meg a Bloomberg.

Oroszországnak így is komoly feladatot jelent a tudósok otthontartása, de ezek után még inkább az lehet. Az Egyesült Államok pedig remek szakembereket toborozhatna magának például az űrkutatás, a kiberbiztonság, a nukleáris energia és a mesterséges intelligencia szakértőit.

Fotó: AFP

A Biden-kormány szerint több tucat olyan tudós van Oroszországban, aki szeretne elmenekülni Oroszországból, különösen azok után, hogy a nyugati országok szankció miatt gyakorlatilag ellehetetlenültek hazájukban, nem kapnak már külföldi forrásokat a kutatásaikhoz, Moszkva pedig erre nem fordít pénzt.

A Bloomberg cikkében kiemelte: a vízum négy évre szólna, és mindenféle díj nélkül lehet rá pályázni.

A lap megemlékezik Konstantin Sonin, a Chicagói Egyetem közgazdászáról is, aki azt írta: 10 nap alatt több mint 200 ezren hagyták ott Oroszországot a háború kitörése után. Ez olyan tragikus kivándorlás, amit egy évszázada nem látott a világ.

A New York Times cikkében arról ír, hogy bár a vízum valóban könnyítést jelent az orosz tudósoknak, biztonsági ellenőrzésen így is át kell majd esniük a belépésért folyamodóknak. Ezzel feltehetően azt is szeretnék kiszűrni az amerikaiak, hogy orosz kémek kerüljenek fontos állásokba az Egyesült Államokban.