A szélsőjobboldali nézeteket képviselők egyre nagyobb számban vannak jelen a játékiparban, miközben a tartalommoderálás hiányosságai és a homokba dugott fejű hozzáállás akadályozza a probléma leküzdését – írta az Axios.

A videojátékplatformokon terjedő szélsőséges nézetek egyre nagyobb fenyegetést jelentenek – mondta Alex Newhouse, a Terrorizmus elleni küzdelem központjának igazgatóhelyettese a múlt hónapban egy játékfejlesztői konferencián. Newhouse kiemelte, hogy

a játékoldalak egyre inkább közösségi jellegűvé válnak, lehetővé téve a szélsőséges ideológiák terjesztését.

A katonai lövöldözős játékok, például a Call of Duty és Roblox kreatív játékplatformon is feltűntek az uszító üzeneteket terjesztő szélsőséges csoportok. Rachel Kowert, a Take This kutatási igazgatója megállapította, hogy a játékok egyedülálló kapcsolatokat teremthetnek az általuk nyújtott kooperatív élményeknek köszönhetően.

A barátságok szorosabbak, tartósabbak és gyorsabban alakulnak ki, mint az internet más tereiben

– mondta Kowert az Axiosnak.

Newhouse szerint a Robloxon, a Discordon, a Steamen és más platformokon viszonylag könnyű volt neonáci, illetve szélsőjobboldali fasiszta csoportokra utaló jeleket találni. Mivel a játékosok adatainak nagy része privát, a kutatók nem rendelkeznek elegendő információval arról, hogy a szélsőséges nézeteket képviselő felhasználók mely játékokat vagy platformokat használják a leggyakrabban. Kowert szerint sok stúdióval sem sikerült megállapodást kötni az adatok megosztása érdekében.

Minél több időt tölt el valaki a játékplatformokon, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy szélsőséges ideológiákkal találkozik, és ennek hatására maga is a szélsőségesebb viselkedési formákat kezd el támogatni

– mondta Kowert a GDC előadásán. Kowert hozzátette, hogy bár a szélsőséges nézeteket terjesztő játékosok száma viszonylag alacsony, de egy nagyon befolyásos és veszélyes csoportról van szó, akik ezekben a játékterekben élik az életüket, és tetteiknek vagy viselkedésüknek aligha vagy egyáltalán nincs következménye.

Kowert szerint a probléma a tudatlanság, a téma kényessége és a veszély ignorálása miatt nőtt hatalmas méretűvé. A videojátékok negatív megítélése szintén visszatarthatja az iparág vezetőit attól, hogy alaposan megvizsgálják, miként építik ki a hálózataikat a különböző gyűlöletcsoportok.

A szélsőséges nézetek terjedése a videojátékoldalakon hasonló ahhoz, amit a közösségi médiaplatformokon, például a Facebookon láttunk, de jelentős különbségekkel.

Tudjuk, hogy a nagy, óriási közösségi médiavállalatok, mint a Google, a Facebook, a Twitter, külön terrorelhárító csoportokkal rendelkeznek, amelyek nap mint nap hasonló problémákkal foglalkoznak. Azt is tudjuk, hogy a videojáték platformoknak egyszerűen nincsenek meg a megfelelő erőforrásaik arra, hogy terrorelhárító csapatokat állítsanak fel, vagy nincs meg a szükséges szaktudásuk mindehhez

– mondta Newhouse.

Remy Malan, a Roblox biztonsági műveletekért felelős alelnöke az Axiosnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a szélsőséges tartalmak minden formájával szemben a Robloxon.

A gyors, proaktív lépéseinknek köszönhetően a szélsőséges tartalmak rendkívül ritkák az oldalunkon, ezért nagyon valószínűtlen, hogy a Roblox-közösség túlnyomó többsége ilyen tartalmakkal találkozna

– mondta Malan.

A Discord egyik szóvivője is hasonlóan nyilatkozott:

A Discord a zéró tolerancia elvét alkalmazza a gyűlölet és az erőszak bármilyen formájával szemben. Ha ilyenfajta aktivitást észlelünk, azonnal cselekszünk, és kitiltjuk a felhasználót a platformról, és amennyiben szükséges, a hatóságokkal is felvesszük a kapcsolatot

– mondta a szóvivő.