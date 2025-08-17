Szeptemberben életbe léphetnek a KRESZ új szabályai - rollesek célpontban, emelhetik a sebességhatárt

Várhatóan 2026 szeptemberében élesedhet a KRESZ módosítása, amely a közlekedés több szegmensét is érintheti – írja a Bama. Nagy változás lehet az elektromos rollerek szabályozában, de egyéb fontos módosítások is várnak az autósokra.

Fotó: Licvin

Az egyik legnagyobb változást jelentheti a B-s jogosítvánnyal rendelkező vezetők motorhasználata. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós-elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a városon belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás.

A külföldi példák szerint nem nőtt meg a motoros balesetek száma az intézkedés hatására.

Sok a ráfutásos baleset, ezen is változtatna a KRESZ módosítása

A tervezet szerint ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis követési távolság, ami egyébként több nyugat-európai államban bevett gyakorlat. A változások szerint egy-két másodperc lesz az előírás a pillanatnyi sebességhatártól függően, így értelemszerűen a városokban és a kétsávos utakon kisebb, gyorsforgalmi utakon, autópályákon pedig nagyobb követési távolságot írnak elő, amivel szeretnék csökkenteni a ráfutásos balesetek számát.

Emelhetik a sebességhatárokat

Szeretnék felemelni a 3,5 tonna feletti buszok és teherautók megengedett sebességét 90 kilométer per órára lakott területen kívül. A másik hasonló kategóriájú változás az autópályákat érintheti: a 130 kilométer per órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 kilométer per órára fogják növelni a sebességhatárt.

Előírják a jogosítványt a rollerrel közlekedőknek?

Nagy esély van rá, hogy a rollesekkel is foglalkozni fog az új KRESZ. Igény lenne rá, ugyanis borzasztó a közlekedési morál, rengetegen felelőtlenül használják ezeket a könnyen elérhető elektromos eszközöket. A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 kilométer per óra sebességre képesek. Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpárossisak viselésével. A járdán legfeljebb 10 kilométer per órával, egyéb területeken maximum 20 kilométer per órával közlekedhetnek. A nagyobb teljesítményű rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályozás alá esnek. Ezekhez 14 éves korhatár és kötelező felelősségbiztosítás kapcsolódik. Legnagyobb megengedett sebességük 45 kilométer per óra, de járdán nem használhatók, csak úttesten vagy kerékpárúton, ez utóbbin csak csökkentett sebességgel. Utast egyik kategória sem szállíthat. Olyan gondolatok is napvilágot láttak az elektromos rollerek kapcsán, miszerint érdemes lenne valamilyen formában egy jogosítvány kibocsátását hozzárendelni ehhez a közlekedési eszközhöz. Az szinte biztos, hogy a KRESZ-vizsga elvégzése kötelező lesz a használatukhoz. Az Origo már korábban írt a KRESZ-módosításról.