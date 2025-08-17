Gucci, Chanel, Versace: újra hódít a hivalkodás - leáldozott a csendes luxusnak, jön a feltűnés

A divat világában az elmúlt évek különösen az Öröklés című sorozat 2022-es bemutatása óta a csendes, rejtőzködő luxusnak kedveztek, de ennek úgy tűnik hamarosan vége és visszatér a hivalkodó, hangos luxus kora.

A hangos luxusra fogad a Gucci is/Fotó: andersphoto / shutterstock

Sok márka várja a hangos luxus visszatérésétől a feltámadást

Az olyan márkák, mint a Gucci, a Chanel, a Versace, új kreatív igazgatóikkal, valamint a Renault éléről távozó és a többek között Gucci-tulajdonos Kering luxusmárka-csoport új vezérigazgatója, Luca de Meo érkezésével a luxusipar várhatóan fokozatosan felhagy a finom csendes luxussal az erőteljesebb, látványosabb stílusok javára, legalábbis így gondolja a CNBC-nek nyilatkozó luxusipari elemző Carole Madjo a Barclaystól.

A szakértő szerint a divat is ciklusokban mozog, a luxus területén is, és az elmúlt években elhasználódott csendes luxus helyét ismét valami más válthatja, az újdonság kerülhet ismét a fókuszba, mikután a luxusipar lejtmenetbe került a koronavírus-jrávány idejét jellemző fellendülés után. Ugyanakkor

az olyan ultraluxus márkák, mint a Brunoello Cucinelli. a Hermés, vagy az LVMH birtokában lévő Loro Piana szinte meg se érezték a szektor válságát, a visszafogott kasmír ruhák és a felsőkategóriás táskák piaca továbbra is erős maradt.

Ám a kevésbé hivalkodó, csendes luxus nem minden márkának jött be, így ezek kénytelenek változtatni a kreatív irányukon és visszatérni a merész, hangos luxushoz. Az elmúlt évek vesszőfutása után a brit Burberry inkább visszatér örökségéhez és a céget jellemző jól ismert dizájnhoz és jól ismert kockás mintákhoz az új vezérigazgató, Josh Schulman irányítása alatt, ami a cég szerint ismét felkeltette a vágyát a divatház termékei iránt.

Imázsváltás jöhet egy sor divatháznál

Imázsváltással próbálkozik a Gucci is, ahol az új kreatív igazgató, Demna Gvasalia igyekszik majd fordítani a vállalat szerencséjén. A márka tulajdonosa, a Kering élére is új vezér érkezett Luca de Meo személyében, aki a Renault irányítását hagyta el a luxusiparért. A pályafutását az autóiparban eltöltő vezető új nézőpontot hozhat a Gucci-tulajdonos Kering életébe, miután a vállalatot főként a kínai vevők elmaradása húzza lefelé. Carole Madjo szerint

a Gucci varázsát az újdonság, a korábban még nem látott dolgok hozhatják vissza, de a márkának vissza kell nyernie a vonzerejét.

Mindeközben új kreatív és művészeti vezetők jelentek meg a Chanelnél, a Bottega Venetánál vagy a Versacenál, míg a Monclernél cserélődő tevezők hozzák létre a Genius kollekciót, a Prada pedig az alkalmazkodóképességét emelte ki erényei között a közelmúltban, de a vállalat helyzetét az Ördög Pradát visel hamarosan megjelenő folytatása is segítheti.