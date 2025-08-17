Bőven akad bajuk a tűzoltóknak a rollerekkel, bármikor kigyulladhatnak

Nagyatád, Siófok, Balatonszárszó – csak néhány somogyi város, ahol tűzfészkekké váltak az elektromos rollerek – írja a Sonline. Nagyatádon a jármű menet közben gyulladt ki,mire a tűzoltók kiértek, és hőkamerával átvizsgálták az eszközt, már nem találtak izzó gócokat a nemrég lángoló rolleren. Két elektromos roller töltés közben gyulladt ki Siófokon, amelyek oltásához a város tűzoltóinak segítségét kérték. De egy balatonszárszói lakos is szerencsétlenül járt. Csak éberségének köszönheti, hogy nem lett nagyobb baj, ugyanis egy nyári éjjel füstszagra ébredt, hamar kiderült, hogy a lakóház mélygarázsából ered a szag. A garázsban egy elektromos gépkocsit és egyéb elektromos gépeket tároltak, ezek töltés alatt voltak. A siófoki hivatásos tűzoltók átvizsgálták a garázst és megállapították, hogy az egyik elektromos roller és annak töltő kábele égett, szerencsére a tűz nem terjedt tovább.

Lángoló rollerek: rendszeresen riasztják a tűzoltókat rollertüzekhez is / Fotó: Hatlaczki Balázs

Ne változtassunk semmit!

A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet: a szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosítunk semmit a töltőn és a járművön! Ne töltsük hosszabbítóval, egyszerre csak egy e-rollert töltsünk! Emellett

igen fontos, hogy egész éjszakára ne hagyjuk a töltőn a rollert.

Fontos az is, hogy ha koccanunk, vagy bármilyen sérülést látunk a rolleren, akkor helyezzük „karanténba”, ugyanis a lángok később is felcsaphatnak. Hosszabb időre, (például téli tárolás) ne teljesen felöltött akkumulátorral tároljuk a rollert.

Ha már kigyulladt

A legfontosabb, hogy ha az eszköz ég, azonnal húzzuk ki a töltőt, és sok vízzel próbáljuk eloltani!

Az akkumulátor magas hőmérsékleten ég, közben mérgező gázok keletkeznek.

Ha úgy látjuk, hogy nagyobb kockázat nélkül el tudjuk oltani, öntsünk rá sok vizet, ha sikerült, akkor tegyük egy lavór vagy hordó hideg vízbe, így elkerülhetjük az újragyulladást.

Nagy Zoltán, a kaposvári Dr. Roller Szerviz tulajdonosa azt mondta, nagy a szórás a rollerek között árban és minőségben egyaránt. Csak ismert márkát, megbízható forrásból vásároljunk - ezzel is csökkentjük a kockázatot. Persze

maga a használó is sokat tud tenni a rollerért, például ha nem hagyja tűző napon, vagy meleg autóban az eszközt.

Emellett rendszeres karbantartással is meg lehet előzni sok gondot, kellemetlenséget.