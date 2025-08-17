Deviza
Új generációs diplomák: mely szakok garantálják a milliós fizetést a mesterséges intelligencia árnyékában

A mesterséges intelligencia gyors térnyerése új kihívások elé állítja a fiatalokat a pályaválasztásnál: nem minden diploma egyformán ellenálló a technológiai forradalommal szemben. A legfrissebb nemzetközi elemzések szerint azonban vannak olyan területek, ahol a magas kezdő fizetés és a hosszú távú karrierbiztonság szinte garantált.
Lengyel Gabriella
2025.08.17, 12:27
Frissítve: 2025.08.17, 12:52

A mérnöki, orvosi, matematikai és pénzügyi szakok iránti kereslet folyamatosan nő, hiszen ezek a területek ötvözik a humán kompetenciát, a kreativitást és a problémamegoldó képességet – készségeket, amelyekkel az automatizáció és a mesterséges intelligencia (MI) sem tud versenyezni. A brit statisztikák szerint tíz évvel a diploma megszerzése után a közgazdászok átlagosan 33 millió forintos, az orvosok 30 millió forintos, míg a mérnökök és matematikusok 22–25 millió forintos éves jövedelemre számíthatnak – írja az Origo.

mesterséges intelligencia egyetemi felvételi ponthatárok
A mesterséges intelligencia nem minden szakmát veszélyeztet / Fotó: Kulturális és Innovációs Minisztérium / Cser Dániel

Azoknak, akik hosszú távon is biztos megélhetést szeretnének, érdemes olyan szakot választaniuk, amely kevésbé automatizálható, jelen munkaerőpiaci tudásunk szerint ez pedig:

  •  az egészségügy
  • a civil mérnöki tudományok és
  • a pszichológia. 

Ezek olyan területek, ahol az emberi jelenlét és az érzelmi intelligencia pótolhatatlan.

A jövőbeli diplomásoknak érdemes ötvözniük a technikai tudást a problémamegoldó képességekkel, figyelembe venniük az MI hatásait, és fejleszteniük a mesterséges intelligenciához kapcsolódó készségeiket. De hogy a magyar diplomával mennyit keresnek a pályakezdő mérnökök és orvosok, azt itt olvashatja tovább az Origón.

