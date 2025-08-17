Ha ez így megy toábbb leszokhatnak a barbecue-ról az amerikaiak – szárnyal a marhahús ára

Folytatódik a szarvasmarha-válság az Egyesült Államokban. Július 1-jén körülbelül 94,2 millió szarvasmarha és borjút regisztráltak, ami 1973 óta a legalacsonyabb féléves szám. Az USDA egy külön feljegyzésben közölte, hogy a vágásra küldés előtt súlygyarapodás céljából hizlalt, telepeken elhelyezett állatok száma 2017 óta a legalacsonyabb szintre zuhant.
A világ legnagyobb marhahústermelő országában tapasztalható súlyos hiány az egekbe szöktette a szarvasmarha-tenyésztési költségeket, a nagy élelmiszertermelők nyereségét megtépázta, a marhahús árát pedig rekordszintre emelte az üzletekben. Napjainkban 1 font, azaz nagyjából 45 dekagramm darált marhahús ára 6 dollár, azaz valamivel 2 ezer forint fölött van.
A szarvasmarha-tenyésztők évek óta csökkentik állományaikat a magas kamatok, a drága takarmány és a tartós aszály kombinációja miatt.
Az idei rekordmagas szarvasmarhaárak azonban megfordíthatják a trendet. Ismét megérheti a marhatartás, és a gazdák belefoghatnak az állomány bővítésébe is. Ezt azonban a szakma egyelőre nem erősítette meg, mitöbb szkeptikusok is bőven akadnak: az Oklahoma Állami Egyetem mezőgazdasági közgazdaságtan professzora, Derrell Peel szerint a legfrissebb adatok
nagyon kevés jelét mutatják az állomány újjáépítésének vagy bármi nagyon agresszív intézkedésnek.
Az üszők száma a hizlaldákban többnyire stabil maradt a tinók számához képest, ami arra utal, hogy a gazdák nem tartják meg érdemben a nőstényeket tenyésztésre.
Valószínűleg stabilizálódik a szarvasmarha-állomány, de még nem növekszik
– mondta.
A kifejezetten tenyésztési célra nevelt húsmarhák számának jelentős csökkenése azt is jelzi, hogy az újjáépítés még nem indult be – meghosszabbítva a hústermelők veszteséges ciklusát, és potenciálisan az olcsóbb fehérjék, például a sertés- és csirkehús felé terelve a fogyasztókat – állítja Benjamin Theurer, a Barclays Plc. elemzője.
„A teljes felépülés, és a profitszint rendeződése még messze van – tette hozzá. Ha a gazdák már most belekezdenek az állomány növelésébe, 2028, vagy 2029 előtt nem lehet majd érdemi rendeződésről beszélni, azaz az ár tartósan magasak maradhatnak.
Csökken az állatállomány, a háború elszegényedést okoz, ami csökkenti a keresletet a húsfélék iránt. Az ukrán húsárak az elmúlt időszakban drasztikusan emelkedtek, és a jövőben sem várható csökkenés. Az idei nyár folyamán jelentős mértékben emelkedtek az ukrán húsárak. Az utóbbi két hónapban szinte minden kategória drágult:
a marhahús ára több mint 20 százalékkal, a sertésé pedig 30 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
A csirkehús, amely hagyományosan olcsóbb alternatívának számít, szintén drágább lett. A sertésnyak átlagára 330 hrivnya (körülbelül 2775 forint) volt kilogrammonként, ami 30 százalékkal haladta meg a tavalyi árszintet. A marhahús ára elérte a 336 hrivnyát (2825 forint) kilogrammonként, 22 százalékos növekedés az előző évhez képest.
