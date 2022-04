A pandémia alatt felértékelődött az online társkereső alkalmazások használata. Sokan, akik eddig csak a személyes ismerkedésben hittek, is rászánták magukat, hogy regisztráljanak valamelyik platformra. Komoly probléma viszont, hogy rengeteg kéretlen intim kép érkezik, elsősorban a nőknek, de a férfiak sem feltétlenül örülnek neki, ez pedig kimeríti a digitális zaklatás fogalmát. Vannak, akikben egy-egy ilyen akció évekig tartó traumát okot és el is veszi a kedvüket a következő ismerkedési próbálkozástól.

Új trend jelent meg a társkeresőkön: a digitális beleegyezés

– írja a New York Post. A bevezetett etikett kötelező teszi, hogy a felek világosan tisztázzák, hogy szeretnének-e vagy nem intim képet kapni a másiktól. Technológiai szinten is várható erre egy új funkció. Amennyiben valaki ennek ellenére is erőszakoskodik, annak súlyos büntetőjogi következményei lehetnek.

Fotó: Shutterstock

A World Wide Web Foundation felmérése szerint

a nőknek legalább az 52 százaléka tapasztalt már online bántalmazást, beleértve a vulgáris vagy fenyegető üzeneteket, illetve a kéretlen meztelen fotókat.

A megkérdezettek 87 százaléka tart attól, hogy a helyzet a jövőben csak rosszabbodni fog. Vannak olyan hölgyek, akik kénytelenek már kiírni a profiljukra is, hogy csak ruhában szeretnétek képet látni a jelentkezőkről.

A Bumble néhány ötletet is megfogalmazott, amivel felvezethető a téma, például azt ajánlja, hogy az illető konkrétan kérdezzen rá, hogy küldhet-e aktfotót. Még ha kellemetlenül is elsülhet a kérdés, egyre többen ragaszkodnak a digitális hozzájáruláshoz.