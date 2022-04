A győztesek vicceket mesélnek, a vesztesek sajtótájékoztatót tartanak, ezúttal megtörjük ezt a hagyományt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnapi országgyűlési választásokat követő nemzetközi sajtótájékoztatón. A kormányfő hozzátette, soha ennyi párt nem kapott ennyi szavazatot, emiatt ez minden idők legjobb választási eredménye.

A miniszterelnök szerint a magyarok békét akarnak, ezt mutatja ez a választás is. Ezt a békemissziót már a választások előtt megkezdték, emlékeztetett a Moszkvában történt látogatására a háború előtt. A második körülmény szerinte, ami a sikerhez hozzájárulhatott, hogy Magyarország egy sikeres ország. Európa két legsikeresebb országát úgy hívják, hogy Lengyelország és Magyarország. Ebben a két országban legalacsonyabb a munkanélküliség -mondta.

Fotó: Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A harmadik körülmény a kormányfő vélekedése szerint "csak a hatalomért" koalíció állt össze a kormánnyal szemben, szerinte ez tiszteletlenség a választók felé.

A választások mindig az emberekről szól, aki ezt elfelejti, annak nem lehet más a vége, mint bukás - mondta a kormányfő.

A kormány víziója nem változott, olyan kabinet kapott felhatalmazást, amely hisz a nemzetállamokban. Ennek a gondolatnak reneszánsza lesz egész Európában a kormányfő szerint. A hatékony válaszok mindig a nemzetállamoktól jönnek - hangsúlyozta.

A szövetségi rendszert is fontosnak tartja a miniszterelnök.

Továbbra is az EU-n belül képzeljük el Magyarország jövőjét

- mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a NATO-t is fontosnak tartja, a szövetségi rendszeren belül erősíteni kívánja hazánk pozícióját.

Hangsúlyozta, hogy első helyen a béke van. Minden befolyásunkat annak fogjunk latba vetni, hogy béke legyen. Előbb tűzszünet, aztán jöhet egy békekonferencia. Nyomatékosította, hogy minél hamarabb ennek meg kell történnie.

Mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük a magyar családokat - mondta a miniszterelnök a válság megjelenésére utalva. Hangsúlyozta, hogy az EU-nak minden adminisztratív intézkedést fel kell függeszteni, ez azt jelenti, hogy fel kell függeszteni azt a szabályozást, ami a villamos energia árát összeköti a gáz árával. Az EU-s csúcson ezeket a javaslatokat is bemutatja.

Orbán Viktor ma beszélt Putyinnal, azonnali tűzszünetet javasolt, továbbá, hogy itt találkozzanak a hadviselő felek, itt egy azonnali tűzszünetről kössenek megállapodást. Az orosz elnöknek ugyanakkor feltételei vannak.

Jelezte, hogy a békét azért is képviseli a magyar kormány következetesen, mert ott Ukrajnában él 200 ezer magyar .

Megvannak nekünk a barátaink - mondta újságírói kérdésre a miniszterelnök, jelezve, hogy fogadja a gratulációkat a választási győzelem után. Személyesen beszélt Erdogan török elnökkel is.

A kormányfő a Reuters kérdésére, miszerint Rubelben kellene fizetni a gáz árát, azt mondta, hogy ez Magyarországnak nem okoz gondot. Ha az oroszok ezt kérik, akkor rubelben fizetünk - tette hozzá. A kormányfő elmondta azt is, hogy 2008 vízválasztó volt, amikor úgy döntött a Nyugat, hogy Grúziát és Ukrajnát nem veszi fel a NATO-ba. Ekkor vette fel a kapcsolatot az orosz elnökkel is. Úgy tűnt, hogy létrejött egy biztonsági rendszer, amelyben semleges országok vannak a két kultúra között. Egyelőre a kormányfő szerint nem látni, hogy mi jön most. "Amikor látom ennek a körvonalait, akkor kialakítunk egy új politikát Oroszország viszonylatában"- mondta, hozzátéve, hogy egyelőre nem látszik pontosan, hogy az új biztonsági rendszer hogy fog kinézni, mi lesz benne Ukrajna pozíciója. Amíg ez nem jön létre, addig próbáljuk menteni a menthetőt - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor a Datadat botrányt érintő botránnyal kapcsolatban elmondta, hogy itt a jogászoknak van most feladata, nem a politikusoknak. Az embereknek szerinte a saját személyes adataikkal saját maguknak kellene rendelkezniük, ezt az elvet szerinte most megsértették. Ki kell vizsgálni- szögezte le.

Sose rejtettük véka alá, hogy általában nem értünk egyet a szankciós politikába, de ahol nem sért magyar létérdeket, akkor elfogadjuk - mondta a kormányfő. A nukleáris energiát semmilyen szankció eddig nem érintette, ezért folytatni kell a megkötött szerződések szerint. Ennek geopolitikai jelentősége is van, ezért van támadás alatt a projekt. Ha nem így lett volna, nagyobb mozgásterünk is lett volna, mert 2023-tól működhetnének az új blokkok.

Elvesztettünk jó néhány évet, ennek most meg fogjuk inni a levét.

- mondta a kormányfő.

Ez egy háború és egy agresszió, amit az oroszok indítottak - jelentette ki szintén újságírói kérdésre a miniszterelnök, hangsúlyozta, hogy minden atrocitást ki kell vizsgálni. A civileket meg kell védeni, az ilyen eseteket pedig ki kell vizsgálni - utalt a civileket érintő megtorlásokra. Erről a török elnökkel is hosszan beszélt a kormányfő.

Valahogyan szedjék össze magukat - kívánta Orbán Viktor az ellenzéknek, szerinte a verseny nem rossz dolog. Megismételte, hogy tiszteletlenség a választók felé, hogy a DK összeállt a Jobbikkal.

Az atv.hu kérdésére elmondta, hogy a török elnök, Trump, és Putyin is őt kereste, hogy gratuláljon. Magyarország a NATO tagja, ezért most mi szemben állunk Oroszországgal. Az oroszok pontosan tudják, hogy szemben álló felekről van szó, mivel hazánk nem barátságos ország. Hiába volt egy jól működő kapcsolat, amiből lehet, hogy szerinte nem marad semmi a szankciók miatt.

Egy dolog biztos, hogy Magyarország lesz és Oroszország is lesz, ezzel kell együtt élnünk

- mondta a kormányfő, de tisztában van vele, hogy most két szemben álló félről van szó.

A miniszterelnök az árstopokat firtató kérdésre elmondta, hogy Magyarország tavaly év végén csökkentette a hiányt és az államadósságot, ezt a választási időszakban tett. Mi egy felelős kormány vagyunk, amely az ország pénzügyi stabilitását biztosítja. Mindent meg fogok tenni, hogy megvédjük a magyar családokat - mondta határozottan a miniszterelnök.

Lengyelországgal a szövetségi rendszert meg kell erősíteni - mondta a miniszterelnök. Szerinte a lengyelekkel való együttműködés stratégiai kérdés, még akkor is, ha vannak vitás kérdések, mint az oroszokhoz való viszony.

Magyarország semmilyen nyomásnak nem fog engedni ami a fegyverszállításokat illeti, ahogy ez a szankciókra is igaz - húzta alá a kormányfő. Jelezte, hogy a magyar kormány a józan párbeszéd híve.

Az Európai Bizottsággal fennálló vitákról elmondta, hogy mindenben megállapodtak. A legnagyobb probléma szerinte most a gender ügy, illetve a háborús konfliktus nyomán a szankciók kiterjesztése.

Korrekt viszonyt ápol a magyar fél az oroszokkal, sose csapták be egymást - mondta a kormányfő arra a kérdésre, hogy bizalmi viszonyban van a két ország.

A családtámogatásokat szeretné továbbra is kiegészíteni a kormány, a háborús helyzet ellenére. A miniszterelnöknek konkrét elképzelései is vannak, de egyelőre még nem alakult meg az új kormány, annak feladata lesz ezt kidolgozni.

A Liget projekt folytatódni fog, ezt a kérdést a választás eldöntötte a kormányfő szerint.

Magyarország NATO tagállam és NATO döntés nélkül nem mozdul ki a területéről - mondta a miniszterelnök Kárpátalját területét érintően szárnyra kapott híresztelésekről.

Innen csak rosszabb helyre lehet menni. 16 évet voltam ellenzékben, akkor is maradtam- mondta arra a kérdésre, hogy vannak, akik el akarnak menni csalódottságukban. Hangsúlyozta, hogy nemzetegyesítést szolgálja a népszavazási kérdés, vagy a családtámogatások, ezekkel a társadalom többsége egyetért. A békés egyet nem értés kultúrájára lenne szükség a kormányfő szerint. Szerinte vannak akik ezért dolgoznak, vannak akik ez ellen.

Alig várom, hogy végre olyan választás legyen Magyarország, ami nem sorsdöntő.

- mondta a miniszterelnök. Szerinte egyszer el fogunk ide jutni.

Minden ciklus kifejezetten nehéz volt a kormányfő álláspontja szerint. A gazdasági siker előfeltétele a pénzügyi stabilitás. Ez pedig nem áll szemben a növekedéssel, ezt Matolcsy Györgytől tanulta meg. A kormány célja, hogy a magyar növekedés meghaladja az EU átlagát. Az egy főre jutó nemzeti összterméket ha megnézzük, akkor jól látható, hogy Magyarország halad egy úton. Úgy, hogy közben egy demográfiai fordulatot is végre kell hajtani. Ezek mind óriási feladatok, ezt a nyomvonalat szeretném követni a jövőben is - húzta alá a miniszterelnök.

A választás a hatalomról szól, de ha az emberek szemüvegét feltesszük, minden másképp néz ki a kormányfő szerint. A választók azzal bízzák meg a győztes pártokat, hogy az ő életükben fontos döntéseket helyettük meghozzák. Ki kell tartani, az emberek oldalán kell maradni - figyelmeztetett Orbán Viktor.

A BBC kérdésére, hogy a miniszterelnök hisz-e Ukrajna, mint nemzetállam létezésében elmondta, hogy Ukrajna létezik, mindig is azt gondolta, az ukránok jó katonák. Ugyanakkor a magyarokat sokat bántották az elmúlt időszakban, de ezzel nem hozakodnak most fel, ennek nem most van itt az ideje - jelezte a kormányfő.

Az árkorlátozó intézkedéseknek vannak határai, de később is szeretné fenntartani a miniszterelnök. De erről tárgyalni kell MOL-lal, kereskedőkkel, élelmiszeripari képviseletekkel.

Azt próbálom elérni, hogy ezeket az intézkedéseket minél tovább fenntartsuk

- hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, jó esélyt lát arra, hogy a rezsicsökkentés is maradjon továbbra is.