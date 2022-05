Az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz idén is listába szedte az ország legjobb alternatív vendéglátóhelyeit. Idén az első helyezést a DP BBQ Asador nyerte el, az év vidéki alternatív vendéglátóhelye pedig az alsóörsi Bitang Burger lett. Mutatjuk a tíz legjobb listáját név szerinti sorrendben.

DP BBQ Asador

A Duna-parti BBQ hely bravúrosan ötvözi egy „kortárs pecsenyéző” és egy gourmet étterem kreativitását, technológiáit, az ételek komplexitását és ízélményeit. Egy kis épületből szolgálják ki a vendégeket, beülős rész nincs, a munka legszebb része pedig a szabad ég alatt zajlik, legyen az a parázs felett lassan sütött malac vagy bárány (az argentin asado és a patagóniai „al palo” módszer keresztezésével), cigánka yakitori vagy akár a „köcsögös tonkotsu bab ramen”. A műfaji keresztezésből szofisztikált street foodok, más megközelítésből a leglazább gourmet éttermi élmény születik meg. A DP BBQ Asador önkiszolgáló jelleggel működik, a vendégek a padokon vagy egyszerűen a pázsiton fogyaszthatják el a kimunkált ételeket, amikért nem ritkán sorok állnak. Piknikhangulat, DJ, zene, lazaság, Duna-part, topkonyha.

Fotó: sajbeng Photography / Dining Guide

Á la Maison

Az À la Maison a pesti oldal után Budán is megtalálta közönségét, 2014 óta népszerű reggelizőhely. A brunch-étlapok kötelező tojásételeinek variációi mellett bécsi, angol, francia, New York-i villásreggelit és számos egészséges reggeli opciót kínálnak, külön kérésre gluténmentes kenyérrel is. Csak az omlettbe közel harmincféle feltét közül választhatunk, french toastok, belga waffelek, sós waffinik, bundáskenyér, sőt lecsóváltozatok is szerepelnek az étlapon. A kávé különlegességek mellett pezsgő, prosecco és champagne, és természetesen brunch kínálat teszi teljessé az élményt. A pesti étteremben séfajánlattal, a budaiban ebédmenüvel várnak. Jelenleg is megtalálhatóak a kiszállítási platformokon.

Fotó: Dining Guide

Bp BARbq

Az Akácfa utcában üzemel a zászlóshajó étterem, de egy Duna közeli, hangulatos kerti helyszínen is erősítettek a BpBARbq alapítói, ez a BpBARbq Terrace, a Kossuth Lajos Üdülőparton. Serényi Zsolt és Urbán Roland 2016 óta élik közösen füstös mindennapjaikat, szaftos Reuben-szendvicsek, csontról omló oldalasok, klassz pulled pork kreációk között. Különleges ajánlataik között sokszor szerepel a faszénen sült porchetta is. Óriási adagokkal, laza hangulattal számoljunk mindkét helyen, és amerikai típusú BBQ helyszínként sokféle frissítővel, koktéllal, csapolt sörrel támogatják a húsok legjavát.

Fotó: Dining Guide

Buja Disznó(k)

A Belvárosi Piacon eltöltött évek után immár stabilan a Fény utcai piacon találkozhatunk Bíró Lajos szerethető street food „koncepciójával”, ami vasárnap kivételével minden nap nyitva tart, ám mégis szombat délelőtt szól a legnagyobbat. A legendás séf szókimondó karakterével jól azonosítható őszinte és nagytermészetű klasszikusokkal vár: malac rillette-tel, rántott kacsamájjal plusz fokhagymás majonézzel, lecsókolbásszal és Globusz mustáros hagymával. Az igazi signature ételek is megjelennek: a rántotthús, a szalontüdő zsemlegombóccal, és a péntekenként jól bejáratott sólet neológ. Mindezekhez pedig komoly champagne kínálat csatlakozik.

Fotó: PIXELTASTER / Dining Guide

Digó Pizza

A kezdetekben csak alkalmanként működő pop-up projektből fejlődött ki a sikeres és mára ismert márkává váló Digó Pizza. Tulajdonképpen hozzájuk köthető annak a folyamatnak az indulása, amely ma Budapestet a nápolyi pizzák európai fővárosává tette. A másfél perc alatt elkészülő nápolyi stílusú pizzáik alapanyagai nagyrészben Olaszországból érkeznek. A Digó az erejét egyszerűségéből, fiatalos lendületéből és professzionális hozzáállásából merítve érte el, mára a budapesti nápolyi pizza kínálat kihagyhatatlan egysége. A tradicionális és klasszikus pizza formátumok kiegészülnek néhány kiműveltebb, kreatívabb változattal is.

Fotó: Dining Guide

IGEN

A Margit körút egészen nagyra szabott pizzériájában, az IGENben fatüzelésű kemencében, AVPN minősítéssel (Associazione Verace Pizza Napoletana) készülnek a pizzák. Az IGEN nápolyi pizzéria motorja a pályaelhagyó Vidó Nóri, akinek Budapest első fix helyen működő nápolyi pizza kemencéjét köszönhetjük. A pesti oldalon működő mikro hely kiterjesztése a ma elérhető komoly budai IGEN formáció. A pizzák választéka széles, a szortiment jól összeállított. Az IGEN-ben engedve az új idők nyomásának, teljes kiőrlésű liszttel, gluténmentesen, és akár vegán mozzarellával is készülnek a pizzák. A hely hangulata és a kínálat minősége a főváros egyik legjobb pizzériájává tették az IGENt.

Fotó: Dining Guide

Kalóz Strandbisztró

A 2003-ban útjára induló, ma már ikonikusnak számító fövenyesi Kalózvállalkozás 2015-re megteremtette az addig ismeretlen strandbisztró elnevezést. Az addig ismeretlen a hazai gasztronómia alapanyagaira támaszkodó balatoni büfék kategóriája született meg a balatoni hekket váltó Harcsa&Krumpli (a magyar fish&chips) koncepció. A Kalóz szezonon kívül hétvégente és a tanítási szünetekben is nyitva tart, főszezonban pedig minden nap elérhető. A Kalóz konyháját kortárs, „beach food” választékra épülő bisztróstílus jellemzi, a kreatív gondolkodásmódú étlap folyamatosan megújuló kínálatra összpontosít.

Fotó: Dining Guide

Pizza, Kávé, Világbéke Formációk

Az encsi olaszok, Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd legendás street food koncepciója Miskolcon, 2021-től pedig Debrecenben is elérhető. A helyek pizza koncepciója, a pizza romana stílusú szeletek könnyedek, szinte légiesek (az extrém hosszan tartó kelesztés teljesen eltüntette az élesztőbaktériumokat), az így könnyen emészthetővé varázsolt tészták feltét kínálatának a fantázia és Dudás Szabolcs gondolkodása tud csak határt szabni. A nagyszerű pizzák mellé természetesen becsatlakozik az ikonikus Gianni Frasi kávé, valamint a prémium delikáteszek polcán fellelhető alapanyagok. Pizza, Kávé, Világbéke éttermek kortárs, trendet teremtő egységek.

Fotó: @szindbadazutazo / Dining Guide

Vietnamigulyas.hu

A valamikor neves éttermek konyháját is jegyző séf, Huszár Krisztián a Frankel Leó utcai minőségi kifőzdéje. A konyha besorolhatatlan kategóriát teremtett, Huszár Krisztián progresszív konyhai látásmódja, fúziós gondolkodásának és segítőjének, a valamikor séfként is tevékenykedő, szintén progresszív gondolkodású Mogyorósi Gábor tányérjai egyedi gasztronómia látásmódról tesznek tanulságot. A névadó vietnámi gulyás, az egzotikus saláták, az udon tészta, mangalica ételek ismertek, legalábbis valamilyen formációkban a séf előző éttermeiből. Az alapanyagok terén a konyha gondolkodásmódja elég rigid, következetesen ragaszkodik az általa megismert minőséghez, a rizs csak sushi rizs lehet, a tojást pedig a legtöbb esetben savanyítják. A szerényen berendezett mini ételbár minőségi gondolkodású konyhát takar.

Fotó: Dining Guide

Zhu&Co.

A Nagymező utcai kínai ételbár a pandémia kellős közepén nyitott, először csak elviteles kínálattal, majd 2021 júniusától már otthonos környezetében is fogadja vendégeit. Egy Budapesten élő orosz-kínai pár kozmopolita koncepciója az elsősorban tésztabatyukkal foglalkozó hely: nevének első tagja disznót jelent kínaiul, de korántsem csak sertéssel töltik a jiăo zi tésztatáskákat. A családi vállalkozásban „anyu” a tésztanyújtással foglalkozik, „apu” feladata pedig a töltelékek és a formák kialakítása. Salátákat, leveseket is kínálnak, friss zöldségekkel, szintén tésztabatyukkal. A Zhu&Co. nem egy klasszikus látványkonyha, de a nap folyamán sűrűn megfigyelhetjük, ahogy a „kirakatban” készülnek az ételbár főszereplői.