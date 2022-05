Fekete füst borítja Odesszát, miután az oroszok több rakétát is kilőttek a városra

Több rakétabecsapódásról is beszámoltak szombaton az ukrán kikötővárosból, Odesszából. A régió önkormányzatának szóvivője, Szerhij Bratcsuk szerint már reggel is csapódtak be rakéták, de aztán a nap folyamán még többet lőttek ki az oroszok. Sérültekről nem érkezett hír. Leszia Vaszilenko ukrán képviselő egy képet is közölt a Twitter-oldalán, ahol ízt írja: Odessza egét sűrű fekete füst borítja.

#Odesa skies are black all morning. Missile and rocket attacks are basically ongoing. #Ukraine anti air strike systems have a lot of work today pic.twitter.com/Ghm8moT0Dc — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) May 7, 2022

A Guardian című brit lap arról számolt be, hogy Oroszország több régióban is fokozta támadásait a hétfői, győzelem napi parádé előtt, amelyen katonai sikerekről is be akar számolni az orosz vezetés. Nemrég a város repülőterét is támadták az oroszok, akkor a kifutót sikerült megsemmisíteniük, így használhatatlanná vált Odessza nemzetközi légikikötője.