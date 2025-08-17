Deviza
orosz-magyar kapcsolatok
Trump-Putyin-találkozó
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Szergej Lavrov
Szijjártó Péter

A Trump és Putyin közötti találkozó után tárgyalt Lavrovval Szijjártó

A megbeszélés főként az ukrajnai háború jövőjére és a kétoldalú kapcsolatok menetrendjére fókuszált. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és magyar kollégája, Szijjártó Péter telefonon egyeztetett az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó után.
VG
2025.08.17., 09:30

Az alaszkai Anchorage-ban augusztus 15-én megtartott Trump-Putyin csúcstalálkozó másnapján került sor Szergej Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter beszélgetésére – közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A tárca Telegram-csatornáján közzétett tájékoztatás szerint a miniszterek az ukrajnai válság alakulását vitatták meg a találkozó eredményeinek fényében.

szijjártó péter szergej lavrov
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és magyar kollégája, Szijjártó Péter telefonon egyeztetett az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó után / Fotó: AFP

A közleményben kiemelték: a felek nemcsak az ukrán helyzetről, hanem a magyar–orosz kétoldalú együttműködésről és a politikai egyeztetések ütemezéséről is tárgyaltak. Ez különösen fontos a magyar kormánynak amely az EU-s szankciós környezet ellenére is fenn kívánja tartani a közvetlen kommunikációs csatornákat Moszkvával.

A csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta: Moszkva, akárcsak Washington, mielőbbi lezárását szeretné látni az ukrajnai harcoknak. A válság gyökereinek felszámolása nélkül nincs tartós rendezés" – idézte az elnököt az orosz Izvesztyija hírportál.

Szijjártó Péter továbbra is a béke mellett kampányol

A magyar külügyminiszter az elmúlt hónapokban több alkalommal is hangsúlyozta, hogy Magyarország számára létfontosságú a béke, ugyanakkor a nemzetközi diplomáciai folyamatokat is igyekszik közvetlenül követni. Ez magyarázza, hogy a magyar külügyminiszter szoros kapcsolattartást folytat mind Moszkvával, mind Kijevvel, miközben a magyar kormány belpolitikai szinten a békepártiságot teszi kommunikációja középpontjába.

A tegnapi telefonos egyeztetésről Szijjártó Péter a Facebook-oldalán vasárnap az írta: 

Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába. 

"Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely" - tette hozzá. "Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad" - írta Szijjártó Péter.

Az alaszkai csúcs önmagában még nem hozott áttörést az ukrajnai fronton, de Lavrov és Szijjártó beszélgetése arra utal, hogy Magyarország igyekszik a nemzetközi diplomáciai térben is támogatni a háború diplomatikus lezárását.

A következő hónapokban kérdés lesz, hogy az orosz-amerikai tárgyalások nyitnak-e új fejezetet, és ebben Budapest mennyire tudja megőrizni békepárti pozícióját az Európai Unión belül.

Megszólalt Szijjártó Péter a Trump és Putyin közötti tárgyalás után

A tárcavezető szerint ismét bebizonyosodott, hogy az ukrajnai háborúnak csak a tárgyalóasztal mellett lehet megoldása. A Trump és Putyin közötti tárgyalás létrehozásáért ezért a két elnököt nagyrabecsülés illeti.

 

