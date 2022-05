A Pussy Riot egyik alapító tagja, Maria Aljohina és csapata egy évtizede került az orosz hatóságok célkeresztjébe, amikor a moszkvai Krisztus a megmentő székesegyházban tartottak tiltakozó akciót Vlagyimir Putyin ellen. Tettéért két éves börtönbüntetést kapott, de ez nem szegte kedvét és folytatta a tiltakozó akcióit, noha tavaly nyár óta hat alkalommal került egyenként 15 napra börtönbe.

Azonban ahogy Putyin egyre inkább fokozta a leszámolást a háborúját ellenzőkkel szemben, úgy döntött, hogy legalábbis egy időre elhagyja Oroszországot. Azt, hogy hogyan szökött meg a háziőrizetből majd később az országból is, a The New York Timesnak mondta el. Noha a lakást, ahol tartózkodott, figyelte a rendőrség, nyomkövetőt az amerikai lap nem említ, így azt valószínűleg nem kellett viselnie. Így ételfutárnak öltözve meg tudott lépni a rendőrök elől, míg mobiltelefonját a lakásban hagyta, ezzel is elterelve az akcióról a hatóságok figyelmét.

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ezt követően azonban még csak Fehéroroszországba sikerült tovább jutnia, ahol kerülnie kellett a hoteleket és más olyan helyszíneket, ahol az irataira szüksége lett volna. Egy hétig tartott, mire el tudta hagyni az oroszokkal szövetséges országot. Mivel útlevele nem volt, a litván vízum mellett az orosz személyi igazolványát tudta csak felmutatni, és elsőre hat órára le is fogták a fehérorosz határőrök. Másodjára csak szimplán nem engedték, hogy elhagyja az országot.

Nagyezsda Tolokonyikovával, a zenekar egy másik tagjával látható Aljohina Fotó: ANDREW COWIE / AFP

Harmadjára sikerült átjutnia, ám ebben az is szerepet játszott, hogy segítséget kapott az izlandi performansz művésztől, Ragnar Kjartanssontól, aki meggyőzött egy meg nem nevezett európai országot arról, hogy adjon számára iratokat.

A barátai által csak Másának nevezett művésznő nevetve mesélte, hogy mennyire másként is viselkedtek vele így a határőrök, mint amikor orosz papírokkal próbálkozott. Ugyanakkor mindez az orosz és fehérorosz rendőrség szervezetlenségére éppúgy rávilágít, mint arra, hogy milyen szerencséje volt, hogy ki tudott jutni az autoriter vezetésű országokból.

Fotó: Michal Fludra / NurPhoto via AFP

Mindenesetre végül megérkezett Vilniusba, ahová egyre több orosz disszidens érkezik a háború kezdete óta, köztük az előadó barátnője, Lucy Stein (aki szintén az ételfutáros trükköt alkalmazta, amikor elmenekült) vagy a zenekar más tagjai. Az időközben egyre több tagot számláló Pussy Riot turnéba is kezd, melynek bevételeiből Ukrajnát kívánják támogatni. Az első fellépésükre csütörtökön, Berlinben kerül majd sor. Amennyiben a csapat Izlandon is fellép, úgy Kjartansson és a vele rokoni kapcsolatban álló Björk is részese lesz az előadásnak.