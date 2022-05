A felelőtlen tisztségviselőket hibáztatja a megugrott esetszámokért, illetve a gyógyszerellátási nehézségekért Kim Dzsongun, aki már az észak-koreai hadsereget is mozgósította, hogy reagálni tudjon a koronavírus gyors terjedésére az országban. A CBS News hétfői adatai szerint három nap alatt közel egymillió ember fertőződött meg.

Az észak-koreai egészségügyi hatóságok hétfőn azt közölték, hogy további nyolcan meghaltak a fertőzésben, illetve hogy 392 920 embernél észleltek lázzal járó tüneteket. Ezzel a halottak száma ötvenre, a betegeké pedig több mint 1,2 millióra emelkedett. Ez nagy ugrás a korábban jelentett adatokhoz képest: múlt pénteken hat halottról és 350 ezer betegről tájékoztattak.

Észak-Korea – miután több mint két évig fenntartotta azt a széles körben vitatott állítását, hogy koronavírus-mentes – csütörtökön bejelentette, hogy a fővárosban, Phenjanban a világjárvány kezdete óta először találtak Covid–19-es betegeket. Pontos számokat akkor nem közöltek.

Torzított adatok

Azonban Kim Dzsongun most elismerte, hogy a gyorsan terjedő vírus nagy felfordulást okoz az országban, ráadásul külső szakértők szerint a tényleges járványhelyzet a valóságban még az államilag ellenőrzött média által bemutatottnál is rosszabb lehet. Többen úgy vélekednek, Észak-Korea torzított halálozási és megbetegedési adatokat közöl, hogy megvédje az ország vezetőjét a kritikáktól. Ráadásul a hírek szerint a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező betegek teszteléséhez sincsenek meg a megfelelő eszközök, így a fertőzöttségi adatok egyébként is pontatlanok.

A haláleseteknél az észak-koreai hatóságok azt fogják mondani, hogy túlterheltség vagy természetes halálozás miatt vesztették életüket az emberek, nem pedig a koronavírus miatt

– mondta a CBS Newsnak Nam Szungvuk (Sung-wook Nam) dél-koreai egyetemi professzor.

Fotó: STR / AFP

Nam szerint az északiak valószínűleg legfelsőbb vezetőjük méltóságának védelme érdekében alábecsülik a halálesetek számát.

Az eddigi ötven haláleset közül Észak-Korea hivatalosan csak egynél ismerte el a koronavírust a halál okaként.

Vakcina nélkül

Bár a szomszédos Dél-Korea és Kína felajánlotta, hogy orvosi ellátmányt és egyéb segítséget küld, szakértők szerint már túl késő beoltani Észak-Korea 26 millió lakosát, ezért szerintük az egyetlen reális külső segítség az volna, ha a halálozások csökkentéséért korlátozott mennyiségű vakcinát kínálnának a különösen veszélyeztetett csoportoknak, így az időseknek és alapbetegséggel élőknek.

Mivel az ország még nem kezdte meg a Covid–19 elleni védőoltások beadását, fennáll a veszélye annak, hogy a vírus gyorsan elterjed, hacsak nem fékezik meg azonnali és megfelelő intézkedésekkel

– mondta dr. Poonam Khetrapal Singh, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) délkelet-ázsiai regionális igazgatója, aki kijelentette azt is, hogy a WHO készen áll arra, hogy alapvető gyógyszerekkel és orvosi felszerelésekkel lássa el Észak-Koreát, és hogy technikai támogatást nyújtson az országnak a vizsgálatok hatékonyságának fokozásához.

Azt egyelőre nem tudni, Kim Dzsongun elfogadja-e a felajánlott segítséget, az viszont tény, hogy korábban azt mondta, a járvány ellen külföldi segítség igénybevétele nélkül kell védekezni.

Az észak-koreai védekezési stratégia vakcinák hiányában leginkább a tüneteket mutató emberek elkülönítésére épül. Viszont ha ezzel a módszerrel nem sikerülne lelassítani a vírus terjedését, az súlyos következményekkel járhatna Észak-Korea számára, hiszen az ország egészségügyi ellátórendszere rendkívül rossz állapotban van: a kórházak felszerelése szegényes, kevés az intenzív terápiás férőhely. A John Hopkins Egyetem tavalyi elemzése szerint az ország egészségügyi ellátórendszere 195-ből a 193. helyen végzett.

Észak-Koreában az ott maximálisnak nevezett megelőző intézkedések miatt korlátozták a városok és megyék közötti utazásokat, és Kim arra utasította a közegészségügyi dolgozókat, tanárokat és egyéb tisztviselőket, azonosítsák a lázas embereket, hogy karanténba helyezhessék őket. Vasárnapig az észak-koreai állami média jelentése szerint több mint 564 860 ember volt karanténban.

A lázas esetek robbanásszerű növekedése felhívhatja a figyelmet arra, hogy a megfelelő egészségügyi eszközökhöz való hozzáférés nélkül az oltatlan lakosság körében milyen gyorsan terjedhet az omikron

– mondta Dzsong Dzsehun (Jae-hun Jung), a dél-koreai Gachon Egyetem professzora. Jung szerint valószínűtlen, hogy az észak-koreai egészségügyi dolgozók képesek lennének megbízhatóan frissíteni a napi fertőzöttségi adatokat, tekintettel a tesztek és egyéb erőforrások hiányára. Egy másik szakértő, Cho Han-Bum, a szöuli Korea Institute for National Unification nevű agytröszt elemzője ennél erősebben fogalmazott: az észak-koreai adatokat egyenesen hazugságnak nevezte.

Észak-Korea azt állítja, hogy mintegy 390 ezren betegedtek meg, de csak nyolcan haltak meg az elmúlt napokban, míg Dél-Korea vasárnap 25 ezer új megbetegedésről és 48 halálesetről számolt be

– mondta.

Elhibázott válaszlépések

Kim Dzsongun vasárnap az egészségügyi tisztviselőket bírálta és tette felelőssé a kialakult járványhelyzet miatt, a fertőzés terjedésére adott válaszlépéseket pedig elhibázottnak minősítette, valamint kritizálta a gyógyszertárakat is a gyógyszerek szétosztásának szervezetlensége miatt.

Az ország vezetősége sürgősségi utasítást adott ki az állami gyógyszerkészletek azonnali felszabadítására és gyors elosztására, valamint a gyógyszertárak 24 órás nyitva tartására. Azonban Kim szerint ezeket a lépéseket nem hajtották végre megfelelően, ezért utasította a hadsereg egészségügyi egységeit, hogy vegyenek részt a phenjani gyógyszerellátás stabilizálásában – közölte a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

Kim Dzsongun azt is hangsúlyozta, hogy a kitűzött gazdasági célokat teljesíteni kell, ami valószínűleg azzal fog járni, hogy továbbra is hatalmas csoportok gyűlnek majd össze a különböző mezőgazdasági, ipari és építkezési munkáknál. Ez pedig jelentős kihívások elé állíthatja a jelenleg kizárólag a fertőzöttek elkülönítésére építő vírus elleni védekezést.