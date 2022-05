Az IGN szakportál írta meg, hogy új Daredevil sorozat készül, ezúttal a Disney+ streaming oldalra. A filmes világot leuraló Marvel őrület korai időszakában, amikor még nem volt saját streaming-szolgáltatása a Disneynek, a sorozataikat a Netflix platformjára küldték. A nagy sikerül Daredevil sorozat mellett itt futott a Vasököl, a Jessica Jones, a Luke Cage széria is, ráadásul a nagy vászonhoz hasonlóan a stúdió itt is összeeresztette egy produkcióba a hőseit, ez lett a The Defenders című sorozat. Ekkoriban a Marvel sorozatok még nem kapcsolódtak a filmes fősodorhoz, nagyon ritkán maximum egy-egy utalás formájában lehetett felismerni a kapcsolatot a két világ között. A Marvel végül a saját streaming platformján kapcsolta össze teljes mértékben a filmeket és a sorozatokat az moziverzum harmadik fázisának lezárása után.

Az új Daredevil sorozat a hírek szerint a korábban Netflixen futó széria folytatása lesz. Ezt az is alátámasztja, hogy a címszereplőt továbbra is Charlie Cox fogja játszani. A Fenegyerek visszatérése nem akkora meglepetés a rajongók számára, hiszen a hatalmas sikerű Spider-man: No way home című filmben megjelent Daredevil polgári alteregójának számító Matt Murdock, természetesen Cox alakításában.

Az új sorozatot a Variety információi szerint Matt Corman és Chris Ord író és producer igazgatja majd.