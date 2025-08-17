Két hét múlva indul az Otthon Start program: itt a tíz legfontosabb dolog amit tudni érdemes róla

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. Pénteken megszületett a végső megállapodás az Otthon Start program részleteiről a kormány és a Magyar Bankszövetség között.
A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon Start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer. Összefoglaltuk a progra mtíz legfontosabb elemét:
A 3 százalékos hitel esetében is van hitelbírálat és a bank itt is végez értékbecslést. Túlárazott lakások így elbukhatják az Otthon Start kedvezményes hitelét. A fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start program remek lehetőséget jelent azok számára, akik első saját ingatlan vásárlására készülnek, ugyanakkor van egy olyan, nem kifejezetten ehhez a programhoz kapcsolódó szabályozás, amiről fontos tudniuk az eladóknak és a hitelfelvevőknek egyaránt
A bankok tájékoztatása szerint, már most jelentős érdeklődés érzékelthető az Otthon Start program iránt az ügyfelek rézérőé. A pénzintézetek is nagy erőkkel készülnek az indulásra. Semmit nem bíznak a véletlenre a bankok az Otthon Start program elindulása kapcsán: a legtöbb pénzintézetnél előre lehet regisztrálni a támogatott hitel igénylésére, de a szolgáltatók weblapjain elérhetők kalkulátorok, részletes termékismertetők is. Az igényléseket viszont csak szeptember elsejétől fogadhatják be a pénzintézetek.
