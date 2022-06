Huszonöt ezer eurós, azaz közel tíz millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott egy pár, akik ledobták az elektromos rollerjüket az ikonikus Spanyol lépcsőn, Rómában – írja a The Guardian. A portál értesülései szerint amerikai turisták voltak, és a műemlék lépcső a koccanás közben rongálódott meg.

A Spanyol lépcsőkön történt egy másik incidens is a közelmúltban, májusban egy Maserati autóval hajtott keresztül Róma egyik látványosságán egy szaúdi férfi. A kocsi elakadt a lépcsőkön, de így is nagy károkat okozott: több részen is letört a korlát és a lépcsőfokok egy része.

Az esetet péntek hajnalban egy járókelő rögzítette. A felvételen jól látszik, ahogy a hölgy séta közben egyszer csak szabadjára engedi a rollert. A 28 éves nőt és a 29 éves férfit a rendőrség utolérte, majd pénzbírságra büntették őket.

A rómaiak akkora becsben tartják a lépcsőt, hogy évek óta le se lehet ülni rá, 2015-ben pedig 1,5 millió euróért állították helyre.