A római hatóságok új szabályokat vezetnek be az elektromos robogók használatára vonatkozóan, például csak felnőtt, személyi igazolvánnyal rendelkező személyekre vehetik majd igénybe az eszközöket, miután a városban számos balesetre és baleset közeli szituációra volt precedens – tudatta a The Guardian.

Az elmúlt két évben tizenhét ember halt meg Olaszországban elektromos robogókkal kapcsolatos balesetek miatt a Codacons fogyasztóvédelmi szervezet szerint. A szervezet vezetője, Carlo Rienzi a múlt hónapban a vadnyugati állapotként írta le a római e-rollerhelyzetet, ahol az eszközt használók folyamatosan megszegik a közlekedési szabályokat, gyakran két emberrel közlekednek, és a sebességkorlátozási szabályokra is fittyet hánynak. A római rendőrség havonta átlagosan 15 balesetet regisztrál – jelentette az AFP.

Az olasz fővárosban virágzik az e-rollerek bérleti piaca, jelenleg 14 500 robogó áll rendelkezésre, melyet hat cég biztosít.

Elvágják az utat, jobbra, balra előznek, elénk vágnak, kockára téve a saját testi épségüket

– mondta egy helyi buszsofőr. A lakosok arra is panaszkodtak, hogy az e-rollereket gyakran szanaszét heverve felejtik a keskeny járdákon, elzárva a babakocsik és kerekesszékesek útját.

Fotó: Vincenzo PINTO / AFP

Az új szabályok szerint az elektromos rollereket csak személyi igazolvánnyal rendelkező felnőttek használhatják, és az üzemeltetők számát várhatóan háromra csökkentik a városban.

A parkolást is korlátozzák, a városközpontban csak az arra kijelölt területeken hagyhatják majd a rollereket. A sebességkorlátozást az eddigi 25 kilométer per óráról pedig 20-ra csökkentik az utakon és hat kilométer per órára a gyalogosövezetekben. Az új szabályzat 2023 januárjában lép majd életbe.

Június elején egy amerikai turistapár 25 ezer euró értékű kárt okozott, miután a páros női tagja legurította az elektromos rollerét a 18. századi Spanyol lépcsőről. Az esetet egy járókelő is megörökítette, a rendőrség pedig később utolérte a 28 éves nőt, és fejenként 400 eurós bírságot szabott ki rá és 29 éves férfi társára egyaránt. A párnak megtiltották, hogy visszatérjenek az emlékműhöz.