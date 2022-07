Készülnek a többes állampolgárságról szóló törvénytervezetek Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij államfő prioritásként kezeli a kezdeményezés megvalósítását – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Az ukrán parlament ülése Kijevben, 2021. október 22.Fotó: Sergii Kharchenko / NurPhoto via AFP

Jevhen Jenin belügyminiszter-helyettes kifejtette, az Állami Migrációs Szolgálat és a belügyminisztérium számos, az ukránok többes állampolgárságának kérdését szabályozó projektet dolgozott ki.

„Az Állami Migrációs Szolgálat az elnök utasítására a belügyminisztériummal közösen számos olyan jogszabály-tervezetet dolgozott ki, amelyek a többes állampolgárság kérdését is szabályozzák. Meg kell találni az egyensúlyt államunk érdekeinek biztosítása és a külföldi – az Európai Unió országaiban, Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban élő – ukrán közösségekben rejlő potenciál között. Számos korábbi államfő ígérte, hogy megoldja ezt a kérdést” – mondta Jenin.

A belügyminiszter-helyettes hangsúlyozta,

Volodimir Zelenszkij kiemelten kezeli a kezdeményezés megvalósítását, amelyre több millió ukrán számít.

Korábban más vezető politikusok is a kettős állampolgárság szükségességéről beszéltek.

2021. december elején Volodimir Zelenszkij elnök öt törvénymódosítási tervezetet terjesztett az ukrán parlament elé a többes állampolgárság birtoklásáról. A javasolt szabályozás értelmében bizonyos állami tisztségeket nem tölthetnek be azok a személyek, akik az ukrán mellett külföldi állampolgársággal is rendelkeznek. Tehát például azok az ukrán állampolgárok, akik emellett orosz vagy éppen magyar állampolgársággal is rendelkeznek, nem lehetnek közjegyzők, állami oktatási intézmények vezetői. Ezenkívül a helyi önkormányzatok minden szintű beosztottjaira és tanácsadóikra is kiterjedtek a javasolt korlátozások.

Bár a tavaly decemberben parlament elé terjesztett módosítások az orosz fenyegetés ellensúlyozásaként jelentek meg, súlyosan érintették a nemzeti kisebbségeket,

különösen a kárpátaljai, közel 150 ezer fős magyar közösséget, amelynek tagja jelentős részben magyar állampolgárok is.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter január 7-én a NATO külügyminisztereivel folytatott megbeszélések után úgy nyilatkozott, hogy a kijevi kormány a kelet-ukrajnai kihívásokat ürügyként használja fel arra, hogy folyamatosan csorbítsa a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Mint mondta, az előterjesztett törvény lényegében elzárná a kettős állampolgársággal rendelkezőket a közhivatalok betöltésétől, és kijelentette, hogy az ukrajnai magyar kisebbség jogainak ilyen jellegű megsértése elfogadhatatlan Budapest számára. Hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország érdeke egy erős, biztonságos és demokratikus Ukrajna, és kormánya támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

Vlagyimir Putyin orosz elnök május végén írta alá azt a rendeletet, amely gyorsított eljárásban állampolgárságot biztosít két megszállt dél-ukrajnai megye (Herszon és Zaporizzsja) lakosainak. Oroszország hasonló lehetőséget biztosított a szakadár Donyeck és Luhanszk régiókban az állampolgárság megszerzéséhez, amelyet Ukrajna február 24-i lerohanása előtt mintegy 860 ezer ember kapott meg.