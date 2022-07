Orosz űrhajósok, akiket februárban, az Ukrajna elleni háború kezdetén azért dicsőítettek, mert sárga és kék űrruhákkal jelezték, hogy támogatják a megszállt országot, most az önhatalmúlag kikiáltott luhanszki és donyecki köztársaságok zászlóit tartják a kezükben a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) – adta hírül a The Guardian.

Fotó: Roszkozmosz

Az orosz űrügynökség, a Roszkoszmosz hivatalos Telegram csatornáján közzétett bejegyzésében három orosz űrhajós (Oleg Artyemjev, Denisz Matyvejev és Szergej Korszakov) látható egy képen, amelyen a két megszállt terület zászlóját tartják kezükben. A szakadár köztársaságokat az ENSZ tagállamai közül csak Oroszország és Szíria ismeri el.

A képeket kísérő üzenet így szól:

A Luhanszki Népköztársaság felszabadításának napja! Ünneplünk a Földön és az űrben egyaránt.

A Roszkoszmosz közleményében azt írja, olyan nap ez, amelyre a Luhanszki terület megszállt részeinek lakói nyolc éve várnak. „Biztosak vagyunk abban, hogy 2022. július 3. örökre be fog vonulni a köztársaság történelmébe” – írják.

A The Guardian arra is felhívja a figyelmet, hogy nem világos, hogyan került a két önhatalmúlag kikiáltott köztársaság zászlója a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére, ahol a három orosz űrhajóssal együtt három amerikai és egy olasz űrhajós is dolgozik. Ők nem kommentálták az oroszok zászlófelvonását, azonban a NASA asztronautáinak egyike hétfőn az amerikai függetlenség napjáról tweetelt.

Boldog születésnapot, Amerika! Annyira hálás vagyok az országunk által nyújtott lehetőségekért. Isten áldja Amerikát!

– írta egy amerikai zászlót, egy hamburgert és egy hot dogot ábrázoló emoji kíséretében.

Artyemjev, Matyvejev és Korszakov voltak az első oroszországi űrhajósok, akik az ISS-re érkeztek azóta, hogy február 24-én megkezdődött Ukrajna megszállása. Megérkezésükkor sárga egyenruhában szálltak ki a Szojuz-kapszulából, ezt pedig sokan az Ukrajnával való szolidaritás üzenetének tekintették.

Eközben az ukrán hadsereg hétfőn arról számolt be, hogy a fekete-tengeri Kígyó-szigeten újra kitűzték az ukrán zászlót.

A katonai művelet befejeződött, és a terület visszakerült Ukrajna fennhatósága alá

– mondta a katonai parancsnokság szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Egyes elemzők szerint Oroszország kivonulása az Ukrajna délnyugati partjainál lévő Kígyószigetről lazíthatja az ukrán kikötők blokádját. Ugyanakkor egy a Reutersnek nyilatkozó kijevi diplomata úgy vélekedett, ez még mindig nem elég ahhoz, hogy az ukrán gabona biztonságos tranzitja lehetővé váljon:

Szükség van az aknamentesítésre, és Oroszország még mindig rendelkezik azokkal a képességekkel (katonai hajók, partvédelmi rendszerek és légi fölény), amelyek lehetővé teszik számára, hogy elzárja a hajózási útvonalakat.

Oroszország csütörtökön közölte, a jóakarat gesztusaként kivonult a Kígyó-szigetről, hogy megmutassa, nem akadályozza az ENSZ kísérleteit, hogy humanitárius folyosót nyisson, amely lehetővé tenné a gabonaszállítást Ukrajnából.